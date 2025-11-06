普發萬元「各國旅遊放大術」一次看 兩人出國最高減1萬
【記者莊偉祺／台北報導】普發萬元及ITF旅展陸續開跑，旅行社也祭出兩人同行最高減1萬元等優惠搶客！業者表示，因機票價格調整，團費已較去年同期下降2至3成，日韓、東南亞都有2萬元以下行程。
配合年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」今（7日）起登場，長榮航空直營旅行社「長汎假期」將祭出寒假、春節等旺季熱銷行程優惠來搶客。
長汎假期蔡錦惠副總經理表示，隨著航空公司陸續擴大運能，團費因票價調整及市場供需穩定，較去年同期下降2至3成，適逢普發萬元政策，也將在旅展加碼提供優惠。另看好明年寒假春節的長假旅遊需求，在歐洲、日韓、東南亞都推出了兩人同行最高減1萬元折扣，更有年末優惠包含日韓、東南亞都有2萬元以下行程。
長汎假期補充，為配合地方政府旅遊補助，期間也有國旅加碼優惠，如冬遊澎湖可領政府消費券500元，還能以4999元買到五星飯店機加酒2天1夜行程；馬祖機加酒則推出旅展價5588元，以及本島精選團體行程最高現折1000元等。
此外，旅展現場還有「立榮假期」3天2夜機加酒3154元起，結帳輸入折扣碼「UNI94」再享94折，現場還能參與低價競標機加酒；「長榮假期」國外機加酒輸入折扣碼「ALL600」，最高則可現折2600元，以及指定航線送esim、下單抽機票等活動。
同時，長榮航空於旅展現場以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造攤位，現場展示長榮航空全新第4代豪華經濟艙座椅，可親身感受「類比商務艙」的客艙體驗，還有長榮航空與Maison Kitsuné全新聯名的機上服務備品先睹為快。
特別配合長榮航空新航點達拉斯及釜山設置的「AI生成拍照區」，可一秒變身剽悍牛仔或是韓服達人，還有完成小知識趣味問答就可玩的「扭蛋抽抽樂」，能將迷你版卡通飛機等帶回家，兩個遊戲都讓現場民眾大排長龍。
此外，「2025長榮航空線上旅展」同步開跑，即日起至11月16日23：59止，在官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發指定航線機票，還可參加線上旅展限定「購票抽好禮」活動，獎項包含三星智慧型手機Galaxy Z Fold7與百夫長29吋旅行箱等。
這次針對最受台灣旅客喜愛的東北亞航線，分別推出桃園/松山-東京來回未稅價9317元起、桃園-大阪來回未稅價8923元起、桃園-神戶來回未稅價7333元起、桃園/松山-首爾來回未稅價6090元起。
還有東南亞熱門航線，包含桃園-曼谷來回未稅價4535元起；歐美航線提供桃園-米蘭來回未稅價2萬3484元起、桃園-維也納來回未稅價2萬3571元起，另有桃園-香港來回未稅價更只要3123元起。
更多壹蘋新聞網報導
顏正國告別式｜李千娜淚崩送別 黃尚禾悲喊「國哥殺青了」
房市休眠一整年？ 前3季家戶購屋比6都創低量
日本「熊出沒」把人當食物 自衛隊圍捕！遊客保命5訣竅（壹蘋10點強打）
其他人也在看
旅客注意！高鐵新制明天上路 提早1小時以上搭車「先換票才能進站」
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導台灣高鐵提醒旅客，自明（10）日起，若持「對號座」車票提早超過1小時搭乘其他班次，必須先完成換票手續，否則將無法通...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
最後一天快搶！遊北海道5天不用2萬 五星飯店餐券千元有找
2025年ITF台北國際旅展今（3）日邁入第3天，現場一早湧現排隊人潮。台灣觀光協會指出，今日入場人次達12萬3654人，其中晶華、老爺、海霸王，連3天衝出千萬業績；旅行社也不落人後，可樂旅遊前3日業績較去年成長35%，自由行機加酒行程買氣洶湧，東南旅遊前2日業績已較去年成長3成，雄獅旅遊今日業績較去年成長逾2成。而信用卡滿額禮兌換前3日總金額已超過1.2億元，較去年成長2成。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
泰國旅遊注意！下午喝酒要罰錢 遊客也逃不掉
在泰國下午喝酒要小心了！11月8日起實施的新版酒精管制法規定，在下午2點至5點飲酒，將被罰款至少1萬泰銖，外國遊客也不例外。泰國限酒令過去只處罰賣酒的商家，新法首次對「喝酒的人」開罰。VISION THAI看見泰國 ・ 3 小時前
國旅貴爆？日人認證「墾丁不如沖繩」 Cheap曝2點慘敗：連黃仁勳都不敢去
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光。總統賴清德日前呼籲推動國旅，再次引發墾丁旅遊價格的正反討論，更有消費者認為與日本沖繩相比，墾丁在交通成本上具明顯優勢，是短期家庭旅遊熱門選擇。對此，網紅Cheap在臉書發文表示，沖繩光是這2點就狠甩墾丁不知道幾條街，更酸墾丁的物價「連黃仁勳都不敢去」。國旅費用因住宿費用高昂，......風傳媒 ・ 2 小時前
自由行優惠瘋搶！旅行社吐內幕：年輕人買不起房「但一定要出國」
2025年ITF台北旅展11月7日至10日於南港展覽館一館舉行，台灣觀光協會指出，今年的旅遊模式更加多元，交通部也極力推廣深度旅遊，從飯店聯合券、自由行機加酒到主題式團體行程，皆呈現多元化趨勢。今（9）日是旅展第三天，在9天春節連假及普發一萬助攻下，買氣比去年同期成長許多；旅行社業者笑說，年輕人買不起房，但一定要出國，因為消費得起。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
獨家／台灣81萬人瘋泰國！最愛這活動 觀光局處長揭「泰客來台最愛它」
台泰觀光交流持續升溫！根據泰國觀光局台北辦事處最新統計，今年截至10月底已有超過81萬名台灣旅客赴泰旅遊，恢復力道強勁。泰國觀光局處長莎莉蔓接受《三立新聞網》採訪時透露，七成台灣旅客偏好自由行、最愛潑水節熱鬧氣氛，而來台觀光的泰國旅客則對珍珠奶茶與甜點文化情有獨鍾，讓雙向旅遊熱度持續攀升。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
溫泉旅館客遇襲！「熊害」重創日秋季旅遊 民眾：等熊冬眠才考慮泡湯
日本中部北陸地區的新潟縣湯澤町7日晚間發生一起熊襲事件，一名入住溫泉旅館的男子在停車場遭攻擊，手臂與手背受傷。東北地區近...聯合新聞網 ・ 1 天前
2025賞楓全攻略：從奧萬大、阿里山、福壽山...一路追到日韓3大賞楓祕境！最完整紅葉情報一次看｜問Yahoo就對了
今年秋天氣候偏暖，賞楓季雖然遲到了，依舊精彩可期。無論是把台灣奧萬大初現的橘紅、阿里山雲霧間的紅黃漸層，一一收進眼底；或飛往海外追尋秋日艷色，欣賞韓國內藏山、日本茨城或群馬鐵道的絢爛紅葉。想知道國內外最夯的賞楓熱點、掌握最新的紅葉情報？繼續看下去就對了！Yahoo玩樂搜查團 ・ 1 小時前
台南香格里拉推萬元旅遊禮包 住宿早餐全包還可分次使用
隨著 ITF 台北國際旅展與 1111 購物節將至，國旅需求增溫。台南遠東香格里拉飯店宣布即日起舉辦「線上旅展」，並加碼推出「旅遊禮包－美饌假期」，整合住宿、早餐與升等券，售價新台幣 1 萬元，且所有優惠券皆可分次使用或與親友共享。鏡報 ・ 22 小時前
台中新社花海節開幕 5線專車免費接駁、外圍9處停車場
台中市新社花海暨台中國際花毯節8日揭幕，避免民眾開車進入會場造成周邊道路壅塞，自11月8日至11月30日止將進行交通管制，台中市政府交通局並表示，將提供5條免費接駁路線，花海會場外圍規劃9處花海專用停車場，也建置「花海即時交通」網頁提供查詢。自由時報 ・ 1 天前
向海那漾「秋冬漫遊季」豪華露營專案大受好評 優惠延長至2026
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】坐擁台中大安濱海樂園絕美海景的首座合法海濱露營區「向海那漾」，自推出「秋冬互傳媒 ・ 1 小時前
ITF旅展假日第一天「百萬刷手」狂現身 周日加碼活動曝 泰國6日免萬元
今年ITF台北國際旅展現場買氣旺盛，各大旅行社與飯店業者業績紛紛報捷，主打寒假、春節與賞櫻檔期的產品成長明顯。從短線東北亞到長程歐洲主題行程，民眾下單踴躍，不僅掀起「報復性出國潮」，更帶動現場百萬級刷手不斷出現。隨著週末檔期人潮湧入，業者預期買氣將再衝一波。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
彰化「卦山大縱走」登山活動 千人健行大嶺巷步道
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「卦山大縱走 彰化兜兜圈」活動正熱烈進行，今（8）日花壇虎山巖寺廣場 […]觀傳媒 ・ 1 天前
成功小鎮老屋訴說歲月故事 鏢旗魚文化傳承東海岸漁鄉風情
記者鄭錦晴／台東報導 東北季風起，正是旗魚最肥美的季節。台東縣府農業處推出慢旅行活動…中華日報 ・ 1 天前
越南網紅踩線台中 直飛航班帶動觀光熱
記者徐義雄／台中報導 台中市政府觀旅局布局東南亞旅遊市場，越南直飛航班日增，強化台中…中華日報 ・ 21 小時前
一晚7元的旅館你敢住嗎？他曝這點比五星飯店還好
國際中心／杜子心報導英國旅遊部落客大衛（David Simpson），近日上傳一段他在巴基斯坦的住宿體驗影片，他住進一晚只要70巴基斯坦盧比（約新台幣7元）的旅館，這間旅館叫做「商隊驛站（Caravanserai）」，位於白沙瓦老城區某棟建築的屋頂，環境沒有冷氣、沒有窗戶也沒有Wi-Fi，晚上還要和陌生人一起睡大通鋪。不過，大衛笑說，這裡的茶水跟老闆親切的笑容，帶給他的溫暖比任何五星級飯店都真實，「我住過無數高級飯店，但這裡的人情味，是其他地方給不了的」。民視 ・ 1 天前
〈中華旅遊〉九州紅葉饗宴 浪漫賞楓五日遊
記者林怡孜∕台南報導 秋冬之際，正是九州楓紅最繽紛的時節。中華旅行社特別規劃「九州紅…中華日報 ・ 1 天前
全台第三家 洲際酒店插旗新北
新北市再增國際連鎖酒店品牌，位在金山溫泉區的「新北北海溫泉洲際酒店」即日起開始試營運，成為新北市第七個國際牌觀光飯店，IHG洲際酒店集團在台第16個據點，也是繼高雄與台中之後，在台第三家洲際酒店，更是IHG洲際酒店集團全台首家溫泉度假酒店，展現全方位深耕台灣市場的企圖。工商時報 ・ 10 小時前
ITF旅展》單日入場破12萬人！「3大飯店」衝出千萬業績，還有哪些商品值得看？
2025 ITF台北國際旅展今（9）日邁入第3天，現場湧現長長排隊人潮，買氣明顯勝過去年。據台灣觀光協會統計，信用卡滿額禮兌換金額前3日突破1.2億元，年增約20%；今日入場人次達12萬3,654人，為近年同期新高。晶華、老爺、海霸王飯店集團連3天衝出千萬業績；旅行社中，可樂旅遊業績成長35%、雄獅與東南旅遊也分別成長2至3成，整體業績預期將比去年同期成長3......風傳媒 ・ 16 小時前
串聯桃園新北登山觀光資源 大湖之森步道11月底開放
（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園觀旅局今天表示，大棟山風景特定區首條全新步道大湖之森已於9月30日竣工，步道從桃園龜山區至新北樹林區、全長約1.4公里，銜接至環台北天際線，預計11月底開放。中央社 ・ 1 天前