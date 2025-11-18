普發萬元 小心被騙 藝人黑面代言

政府普發一萬元，慎防被詐！南投縣長許淑華表示，詐騙事件層出不窮，被騙民眾蒙受財務損失，還身心受創，打詐是重要工作，南投縣警察局及各單位，將全力防堵詐騙，呼籲民眾如發現不法，要勇於檢舉。

南投縣政府警察局昨（十八）日下午在半山夢工廠，舉辦反詐記者會，縣議員林儒暘，各宮廟及團體參加外，藝人黑面也擔任反詐騙的代言人，盼全民提高反詐意識。

許縣長表示，詐騙是近年來最嚴重的治安問題，最近政府普發現金一萬元，很多民眾也收到一些詐騙相關訊息，提醒民眾多一份警覺，就能保住荷包。

縣警局也表示，政府普發一萬元現金，不會用電話、簡訊通知民眾操作ATM或點擊連結領錢，或是要求你『點連結、輸資料、付手續費』才能領現金，如接到訊息『普發現金加碼送』、『限時回饋』等假連結，一律是詐騙！」

記者會中，二位被詐騙民眾及家屬，現身說法，詳述被詐騙過程，詐騙手法雖不同，但不法人士利用人性弱點，取得民眾信任後，通常會通告「好康」，再利誘限時投資，民眾發現被騙，為時已晚。

許縣長聽到民眾被騙，表示感同身受。有人一輩子的積蓄就這樣被騙走，還有人為此走上絕路，縣府鼓勵民眾踴躍舉發，如發現不法或感覺可疑，可撥打「165」防詐騙諮詢專線、「110」或至派出所尋求警方協助。

縣警局打詐記者會，邀請南投市嘉和國小表演花式扯鈴，也讓學生了解打詐的重要，知名藝人黑面出任南投縣反詐騙宣導大使，他用幽默的口吻，宣導民眾注意，不要被騙。

內政部於一一四年十月一日訂定「防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法」，攜手金融從業人員共同攔阻民眾遭詐款項，攔阻金額達十萬元或設定帳戶約定轉帳，每案核予二千元至一萬元不等；另為鼓勵民眾勇於檢舉詐欺犯罪、提供車手或詐騙集團線索，於詐欺犯罪未發覺前檢舉且經法院判決有罪者，可獲得五十萬至一千萬不等實質獎勵金。希望民眾能踴躍發覺線索提供警方查緝，化被動為主動，共同打擊詐欺。