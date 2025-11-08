普發萬元！蔡阿嘎標記蘿拉 催債嗆：全家都有快交出來
百萬YouTuber蔡阿嘎去年親自爆出資深員工蘿拉背叛，以AB合約不法牟利3000萬，即便蔡阿嘎透過法律途徑，但依舊沒能拿回損失。近日政府普發1萬元，蔡阿嘎也在社群催債，要求蘿拉把一家人所得的1萬全部都交出。
面對全民普發萬元，百萬YouTuber蔡阿嘎詢問能否和欠債人討要。（圖／翻攝自蔡阿嘎Threads）
蔡阿嘎在昨（7日）向ChatGPT詢問「全民普發一萬，我可以跟『欠我錢的人』討這一萬嗎？」，得到了普發的錢為蘿拉財產，但如果蔡阿嘎歐拿到法院判決火支付命令，可以聲請強制執行。
對此，蔡阿嘎也將和ChatGPT的對話曬出，並喊話：「欸那些欠錢不還的，不要再藉口一堆唬爛說沒錢了，現在擺明就有一萬！你全家人都有一萬，快還錢！」也在留言區標記了蘿拉的帳號。
