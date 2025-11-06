普發萬元1／最速領懶人包來了！ 線上申請、ATM、郵局領現一次看
政府普發萬元紅包降落，要如何領到手、把錢放進口袋才是最重要，本刊整理「最速領」懶人包，登記入帳領錢最快、ATM提領能摸到鈔票最開心，5大管道包括直接入帳、登記入帳、郵局領現等，讓你秒懂最適合自己的方式，讓萬元紅包輕鬆入手。
普發萬元受到民眾高度關注，11/5開放登記首日，官網統計至11/6下午3點，登記人數已達187.5萬人，掌握5大招，萬元現金不漏接。
1、登記入帳最快，被錢砸醒的小確幸
線上申請可說是「最速領」，只要連結財政部的「全民+1政府相挺」網站（https://10000.gov.tw/），輸入3項資料：身分證字號、健保卡卡號及本人銀行帳號，免出門，一指神功就搞定，將會在11/12這天，躺領萬元紅包入袋。
而各家銀行搶著成為民眾的入帳銀行帳號，紛紛祭出好康，例如純網銀將來銀行推出「N倍奉還」雙重回饋專案，只要選擇將來銀行作為「登記入帳」帳戶，可享「大將卡」、「行動支付」、「外匯」、「房貸」、「財管」等5大權益5選1回饋。另外，王道銀行加碼抽現金2萬元、溫泉飯店住宿券等。
2、幫孩童代領，4種方案
未滿7歲孩童，必須由父母代領，假設媽媽幫女兒登記申領，要有代領人媽媽的身分證字號、帳戶，加上女兒的健保卡號。
7歲～13歲孩童，有2種管道，可比照上述代領方式，也可全部由孩童帳戶登記申領，也就是兒女本人的身分證字號、帳戶及健保卡號。
至於13歲以上孩童，只能以孩童本人的資料登記申領。即以孩子的金融機構帳號或孩子的提款卡領。如果孩童還沒有金融機構帳號，就要改以郵局臨櫃的方式領現。
領取萬元紅包的期限是2026年4/30截止，因此2026年4/1～4/30出生的新生兒，政府給予緩衝期，讓父母辦理新生兒的出生證明，可在2026年5/22前，憑出生證明及代領人身分證、健保卡等資料，至郵局臨櫃領現。
3、ATM提領，現金在手
想要感受鈔票的溫度，11/17開放ATM提領，全國上萬台ATM都是自己的提款機，根據銀行局的公開資料，總計有16家金融機構開放ATM提領萬元現金，包括台銀、土銀、中國信託、北富銀、郵局等，民眾可多加善用，插卡→輸入密碼→輸入身分證號及健保卡號→領取現金1萬元，提領期限至2026年4/30止。
4、郵局臨櫃領現
交通部長政務次長伍勝園指出，民眾攜帶健保卡，即可在11/24全國郵局臨櫃領現。郵局發放首週採取分流辦理，11/24星期一、11/26星期三、11/28星期五等3天，身分證字號尾數奇數者可領取；而11/25星期二、11/27星期四、11/29星期六等3天，尾數偶數者可領取。直到11/30星期日之後，不限尾數號碼皆可辦理。
5、直接入帳
正領取政府補貼如勞保年金、國民年金、老農津貼、身障補助等民眾，已列入「直接入帳」的名冊中，免登記，政府會在11/12直接撥入領取補貼的現有帳戶。
普發萬元2／1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF 紅包變搖錢樹、穩領4%息
普發萬元3／普發1萬元投資攻略 回檔10％再出手、ETF＋高利活存雙軌賺
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
