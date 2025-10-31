普發萬元3家銀行再加碼 國泰世華卡JOLIN搶票

全民普發1萬元商機龐大，各銀行紛紛加碼搶市。台新銀行針對ATM領現、登記入帳舉辦抽獎活動，最高贈1萬點台新Point。以玉山銀行帳戶登記入帳抽iPhone 17 Pro手機，開立數位帳戶直接送800元刷卡金。臺銀數位帳戶登記入帳加贈500元回饋金，並提供2.075%活存高利。國泰世華開放CUBE卡友搶先購買蔡依林演唱會門票。

台新銀行客戶選擇「登記入帳」，可從11月5日至12月14日使用網路銀行領取活動券，入帳成功後就能抽獎，將抽出3人贈送1萬點台新Point。若採「ATM領現」，11月17日至12月14日在台新ATM提領即可加入抽獎活動，將抽出超過5,000人提供指定通路優惠券，最大獎同樣是1萬點台新Point。

玉山銀行新戶與舊戶在12月底前「登記入帳」成功，並完成玉山銀行LINE個人化通知設定，就能抽最大獎iPhone 17 Pro 256GB手機，以及5,000元、8,000元、1萬元刷卡金和10萬元日幣。新開立台幣與外幣數位帳戶的全新存戶，開戶流程輸入代碼「CASH10K」，並在12月底前成功自動扣繳玉山信用卡卡費，並綁定LINE個人化服務，免抽獎直接加送800元刷卡金。

臺灣銀行力推數位存款帳戶，民眾搶在12月底前於線上開立帳戶、完成普發現金「登記入帳」，加送100元現金，綁定「門號即帳號」服務再贈200元，學貸新戶開通「臺銀行動+」APP又給200元，加總最高拿500元。同時享有新台幣10萬元內2.075%活存高利，以及每月99次網銀跨轉免手續費優惠。

國泰世華強力攻占「追星族」，冠名贊助「JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，國泰世華CUBE卡持卡人可提前1天在11月22日上午10點起，至KKTIX網站優先購票，不用等到正式開賣跟其他粉絲「拼手速」，有機會快速搶到理想的座位，與蔡依林一起唱進大巨蛋。

