普發萬元3／普發1萬元投資攻略 回檔10％再出手、ETF＋高利活存雙軌賺

普發萬元現金入袋，望著創高的多頭列車，要如何進場保平安？本刊採訪3位達人，整理出穩健派和成長派攻守策略，讓小錢滾大錢。

「目前估值較高，波段漲幅有限，切勿追高，1萬元投進去賺個5％也才500元啊！等待回檔才是好策略。」股添樂建議待大盤回落達10％再進場，如此才能讓這筆1萬元的小資金發揮更大效用。

1、大盤回檔10％或回測月線，整筆投入

台股位階偏高，股怪教授謝晨彥提醒民眾要有心理準備，「高檔進場，紅利無法吃太久，靜待回檔再進場保平安。」謝晨彥認為，1萬元小資金不必再分為3等份，只需要在回檔時，整筆投入單一檔標的，才有明顯報酬。

股海老牛形容多頭行情就是驚驚漲，「股市不是在創新高，就是在創新高的路上，」他說，大跌時一定要手癢，並建議當大盤拉回至月線附近是整筆投入的好時機。

2、定期定額，無腦買

小資族也可把1萬元當成投資的敲門磚，「萬元小資無法立即滾成大雪球，但可以滾成習慣。」謝晨彥建議定期定額是小資族參與行情的開始，領到萬元紅包，培養每月扣款5,000元或8,000元的習慣，無腦買進優質ETF，市值型或主動式ETF為首選。

3、全家集資放大，賺更多

「這次普發萬元，我拿0元、小孩拿0元，老婆領3萬元！錢都在她手上！」愛妻的股海老牛說，家人也可以約定好，大家集資，買進一檔優質ETF，買進張數更多，報酬自然就能放大，「分散小額投資，不如集中成為可操作的本金。」

行情走高，股添樂建議防禦型不可少，他推薦短債ETF：00719B元大美債1-3年，目前殖利率4.27％，「雖然股價30元較高，但全家人領到萬元集資買進，現階段穩賺才是賺啊！」他說。

4、創高震盪期，高利活存先求穩

現階段股市在高檔，資金暫時停泊在台幣高利活存，可享2.5％～4％高利。股添樂說，「4、5月股災期間是低檔，我會慫恿大家閒錢有多少就投入多少，但今非昔比，反而不要急，等待回檔期間，可以放點錢在銀行高利活存。」

股添樂舉例，聯邦數位銀行門檻15萬元額度，舊戶即享4％高利活儲；華南銀行數位帳戶新戶，10萬元以內可享2.5％高利活存，6個月期滿，刷一筆不限金額消費，可繼續享2.5％優惠利率至年底。

