普發金商機大爆發 超市量販搶攻周年慶、黑五家電熱潮

全民普發1萬到手，大全聯電器加碼4重送開炸，萬元有找超殺加購必搶。（大全聯提供）

至大全聯不限金額消費送家電1000元折價券、購買電視、空調、冰箱等每滿萬元以上，5000元現折500元。（大全聯提供）

普發現金刺激買氣，全聯、大全聯、好市多及愛買、美廉社紛紛祭出周年慶與黑色星期五加碼優惠。大全聯推4重送與萬元優惠券抽獎，好市多黑五活動超過500件商品特惠，民眾可趁補助加碼期間搶購電暖器、電火鍋等實用家電，把補助金變身居家升級利器。

大全聯超級周年慶電器加碼4重送，即日起至12／4止，不限金額消費送家電品牌1000元折價券；購買電視、空調、冰箱、洗衣機、除濕機、清淨機，每滿萬元以上，5000元現折500元；每周六日指定品牌再祭出下殺；購買居家生活用品不限金額，即可萬元有找加購熱銷家電，把普發金變身質感家電。全聯小時達也加入加碼，即日起至11月30日，透過foodpanda 外送平台訂購全聯或大全聯生鮮雜貨，單筆滿800元並累積達10筆訂單，且總金額滿1萬元，可參加加碼活動，累積金額排名前30名的消費者，將於12月12日再獲得限量萬元優惠券。

大全聯禾聯陶瓷電暖器，原價3738元、特價2280元。（大全聯提供）

天氣轉冷也帶動保暖家電熱銷，大全聯同步推薦－羅蜜歐14吋碳素電暖器，原價1690元，特價1490元；禾聯陶瓷電暖器，原價3738元，特價2280元；大同4L不鏽鋼電火鍋，原價1428元，特價1188元，普發1萬最適合買家電，從除濕、電暖、冰箱到大電視，大全聯加碼疊好疊滿。

美式賣場好市多「黑色購物周Black Friday」即日起至11月30日，今年規模再創新高，超過500件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，從3C家電、樂活飲食、冬季服飾到生活精品。今年特別針對家電升級，推出富邦Costco聯名卡單筆分期享前3期免息，凡於好市多店內單筆刷卡滿千即可分期，最高可分30期。業者表示，家電與3C是黑五檔期中最具吸引力的品類，包括75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋、高強度降噪耳機等都加入黑五行列。

好市多黑色購物周登場，健康食品是主打品項之一。（讀者提供）

好市多黑色購物周即日起至11月30日，超過500件商品參與特惠。（讀者提供）

愛買量販自11月28日至12月1日推出黑色星期五下殺，家電商品祭出超值價，其中KINYO多功能電火鍋限量100台只要777元，聲寶、日立、LG 等品牌指定商品亦同步推出優惠。美廉社普發加碼，即日起至12月10日推出App隨買隨取優惠，指定民生用品如衛生紙、米500元、1000元兩種均一價；濃萃美式咖啡100杯2000 元、濃萃鮮奶拿鐵100杯2400元、多款嚴選鍋物如小美獨家Simple嬤胡椒豬肚燉雞鍋3件567元，平均單件189元。

