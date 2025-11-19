普發金爽爽花 台中旅遊祭出年度最強促銷

▲東勢林場森林遊樂區(圖／觀旅局提供2025.11.19)

[NOWnews今日新聞] 響應政府普發現金政策，台中市政府觀光旅遊局攜手市內旅宿與遊樂業者推出一系列超值優惠！台中港酒店推出「全民普發 星級入住」專案，以1萬元即可入住總統套房含早餐；台中長榮桂冠酒店則推出「買萬送萬 回饋加倍」活動，單筆住房金額滿1萬元即贈等值客房回饋抵用券，讓民眾用普發現金就能輕鬆玩台中、享受城市魅力。

觀旅局長陳美秀表示，多家知名飯店與遊樂園都加入優惠行列，包括台中裕元花園酒店、李方艾美酒店、日月千禧酒店皆推出住宿或餐飲專案。中部人氣樂園麗寶樂園也祭出強檔優惠，推出三天兩夜雙人入住麗寶福容大飯店最低9,999元（含雙日門票）方案；有「中部陽明山」之稱的東勢林場則推出「普發一萬賞楓趣」一泊二食優惠專案，盼讓旅客使用普發現金在台中「玩得多、花得值」。

陳美秀也推薦，台中新社山城正與全球知名動畫「飛天小女警」合作打造「2025台中國際花毯節」，活動自即日起展出至11月30日，邀請民眾來台中賞花、玩樂園、住好宿，以最划算的方式深度探索城市之美。

觀旅局補充，市府同步推動綠色旅遊理念，攜手28家低碳旅館推出「低碳旅館專屬行銷方案」。即日起至明（115）年1月31日止，前1,000名入住旅客可獲得限量低碳小禮物，全國旅客一起來台中開啟「普發幸福加倍旅程」。

