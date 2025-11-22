普發金神用法！福容福隆「買萬送萬」 1萬換2次旅行能量

福容大飯店福隆推出超值住房專案「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜專案，搶攻普發金商機，用1萬元換到不少於兩次的旅行能量。(福容大飯店福隆提供)

隨著政府普發現金一萬元到位，搶攻普發金商機，福容大飯店福隆推出超值住房專案「普發萬元，買萬送萬」三天兩夜專案，售價10,000元，不僅能入住精緻和洋客房雙人房三天兩夜含早餐，再加碼贈送總價值超過1萬元的住宿、餐飲、SPA與休閒優惠券，等於用1萬元換到不少於兩次的旅行能量，市場吸睛度頗高。

「普發萬元，買萬送萬」專案，業者補充加贈總價值1萬元的旅遊折扣券，包括500元住房折扣券10張、200元餐飲折扣券10張、300元SPA折扣券8張與50元休閒活動折扣券12張。用餐也享有優惠，12月30日(含)前，民眾到飯店內的「田園」西餐廳、大廳酒吧、「福粵樓」單筆消費滿2000元，再加碼獲贈10張200元的餐飲優惠券，總價共2000元。換算下來，若旅客入住普發金專案房型，除了專案附贈的萬元優惠券，在館內餐廳用餐達到指定金額，還可再獲贈最多2000元的餐飲優惠券，等於共獲贈12,000元的優惠金額。上述優惠券皆可使用至2026年12月30日，旅客等於入住一次，就把優惠存進2026全年，春夏秋冬皆能回福隆再走一趟。

目前正值東北季風逐漸明顯的時序，氣溫下滑也正剛好切入北台灣最適合泡溫泉的季節。福容大飯店福隆冬季限定的「福隆海洋溫泉」，為難得的海底氯化物氫鹽泉，呈淡琥珀色且含礦物質，浸泡後能形成保濕薄膜、減緩散熱，被不少旅客評為冬季最療癒的暖身行程。

每年11月的「草嶺古道芒花季」也是最具有話題性的北台灣季節旅遊指標，白芒如銀海般沿山勢翻動，搭配遠眺龜山島的絕美視角，成為登山攝影族群的年度朝聖地，周末更有導覽、市集與限定活動。若以三天兩夜的節奏規劃，不只溫泉、美景、步道與在地度假感一次全打包，也能在旅行中收藏屬於東北角的冬日記憶。福隆在地點、景色與季節性旅遊題材上有市場競爭力，適合年底想安排放鬆行程、冬季泡湯或體驗草嶺古道芒花季的旅客。

