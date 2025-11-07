普發金變投資金！達人揭4檔ETF名單 輕鬆領息年報酬4％

（記者張芸瑄／綜合報導）全台民眾領到普發1萬元紅包，除了吃喝玩樂、犒賞生活，也能化為投資的起點。專家建議，股市震盪階段不妨鎖定門檻低、能分散風險的ETF，以小額資金累積穩健報酬。根據《鏡週刊》邀請3位理財達人，精選4檔銅板價ETF，只要動用紅包加上一點預算，就能輕鬆入手、穩領年息4％以上。

理財專欄作家「股海老牛」形容：「一棵種子放在口袋永遠不會發芽，只有種下去、澆水曬太陽，才有機會變成搖錢樹。」他強調，ETF正是最適合小資族的投資起點，「ETF就像便當，有菜有肉有飯，營養均衡，不必花時間挑個股研究，一張1萬多元就能參與整體市場。」

廣告 廣告

示意圖／精選4檔銅板價ETF，只要動用紅包加上一點預算，就能輕鬆入手、穩領年息4％以上。（擷取自 免費圖庫freepik）

市值型ETF──00905，CP值最高

「高點不是不能買，而是要買得穩。」達人股添樂指出，市值型ETF緊貼大盤，不受單一個股劇烈波動影響，是穩健派首選。00905（FT台灣SMART）11月6日收盤價為16.97元，投資人用紅包再補約7,000元就能入手一張。股海老牛補充，00905成分股電子比重高達76％，台積電占3成以上，今年漲幅24.79％，表現優於大盤，季配息年化報酬率約4.33％，是追隨大盤又想穩領息族群的高CP選擇。

債券型ETF──短債抗震、月月領息

股市居高不下，債券型ETF成為防禦型資產。股添樂建議選擇存續期間短的標的，「短債波動小、收益穩，適合抗震」。股海老牛則指出，投資等級債ETF殖利率約4～5％，能在資產組合中扮演穩定器角色。推薦00985B（群益0-5年期ESG投等債），11月6日股價10.1元，殖利率5.7％，採月配息制，「月月領債息，就像領固定薪一樣安心。」

主動式ETF──靈活操作、追求高報酬

對想提高報酬的投資人，理財專家謝晨彥建議可關注主動式ETF，例如00985A（野村台灣50主動型）、00982A（群益台灣強棒）。這類ETF可主動選股、快速調整，突破被動指數限制。以00982A為例，自5月22日掛牌以來報酬率達45.25％，11月6日股價14.52元，遠勝大盤。不過專家提醒，目前股價處高檔，建議等待回檔再進場較安全。

廣告 廣告

專家總結，想讓普發1萬元「變多」，關鍵在於分散投資與長期持有。少喝一瓶手搖飲，就可能多存下一撮頭髮、也多賺一份紅利。穩健買進、持續投入，才是小資族從紅包變資產的致勝之道。

更多引新聞報導

瀑布情侶全裸濕身擁吻！「公然親熱」網友怒轟：太超過

只愛吃這2食物！70歲婦蹲馬桶驚罹大腸癌 醫嘆：忽視7警訊太危險

