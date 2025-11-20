普發金變2萬！高鐵推飯店聯票狂撒優惠 7折車票＋住一晚送一晚全都上
記者李育道／台北報導
台灣高鐵「飯店聯票」歲末優惠，不僅攜手晶華、雲朗及洛碁三大飯店集團推出超值優惠，12/31前入住專案指定飯店，加購高鐵票即享7折起；此外，更結合時下最熱門的普發金話題，加碼推出「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，各家合作飯店推出買一晚送一晚、房型升等、超值好禮、美食饗宴等禮遇。
旅客選擇「普發萬元！飯店優惠全攻略」專案，入住台中長榮桂冠酒店，透過飯店官網訂房，即享「滿萬送萬」飯店加碼優惠，單筆消費滿額即可獲得1萬元抵用券，回饋加倍；另入住高雄承億酒店三天兩夜專案，尊爵套房兩晚只要萬元起，加贈行政酒廊禮遇兩客。
選擇「搭高鐵．住晶華歡度耶誕」專案入住：晶華、晶英、晶泉、捷絲旅共13館，除享加購高鐵車票平日7折、假日8折優惠，指定館別平日入住更享升等套房禮遇。台灣高鐵公司特別推薦計劃到台北遊玩旅客，可選擇座落於北市核心地段的台北晶華酒店，入住精緻客房一大床每晚6,660元起，加贈栢麗廳早餐、觀光巴士日間票；至於想遠離塵囂靜享悠閒泡湯時光的旅客，則可選擇宜蘭晶泉丰旅，入住泉思套房一大床含早餐每晚6,035元起，還有Happy Hour酒精飲品無限暢飲及各式點心。
「搭高鐵．住雲品」專案入住：台北君品、日月潭雲品、嘉義兆品、高雄翰品、品文旅礁溪共5館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠。入住日月潭雲品溫泉酒店，經典山景客房一泊二食11,500元起，加贈熱紅酒套組、雲品茶包禮盒；入住高雄翰品酒店，雅緻雙人房含特色港式早餐3,875元起，加贈獨家聯名熱紅酒材料包，再享Happy hour歡樂時光輕鬆小酌、飲料點心無限享用。
「搭高鐵．住洛碁」入住集團台北市精華地段共10館，加購高鐵票享平日7折、假日8折優惠，並贈送日本湯旅泡湯溫泉粉每人乙包；其中以入住洛碁新仕界館經濟雙人房含早餐為例，每房只要1,800元起；旅客於入住時出示高鐵TGo會員手機畫面，每房再加贈茄芷袋乙個！入住與高鐵飯店聯票今年全新合作的舞衣南京館、新仕界館及三貝茲館，另有加碼專屬好禮。
