「普發金1萬」掀親子戰火！網點破關鍵：問題在「這一點」

政府普發現金1萬元政策已於昨(5)日啟動線上分流登記，首日開放身分證尾數0、1的民眾，截至昨晚9時已累積超過104.5萬人完成。然而，這波「全民普發」的美意，卻意外在家庭中掀起一場關於財務分配的「親子衝突」。近日一名13歲國中生在網路上發文，揭露自己因這筆普發現金與父母發生爭執，文章曝光後引發網友熱烈討論。





13歲領普發1萬「掀親子戰火」！網點破關鍵：問題在「限制行為能力」

家長無法代領13歲以上子女的1萬元，引發部分父母不滿。（示意圖／民視新聞資料照）

由於政策規定，家長無法代領年滿13歲以上未成年子女的1萬元，引發部分家長不滿，他們擔憂孩子缺乏金錢管理能力會亂花這筆錢。近日一名13歲國中生在Threads上抱怨，表示自己計畫要用這1萬元購買平板來畫畫，卻遭到母親反對，母親主張普發的錢是從大人繳的稅金來的，小孩沒繳稅不能領，最終只願意給孩子50元了事，文章曝光後引發網友熱烈討論。面對國中生的困境，有網友分析「孩子，你才13歲，這是現實」，並指出父母與其爭論「納稅問題」，不如直接從法律層面指出孩子屬於「限制行為能力人」。網友解釋根據法律規範，國中生屬於限制行為能力人，進行高額消費本就需要法定代理人同意，因此衝突關鍵點與這1萬元的「取得與否」無關，而是「家長不答應買平板」。





13歲領普發1萬「掀親子戰火」！網點破關鍵：問題在「限制行為能力」

在激烈的討論中，也出現令人感動的溫暖聲音。（圖／翻攝自Threads）





針對網友的質疑，原PO也做出回應，他強調普發金的對象是「所有人」，若質疑小孩領取權益，應該去找政府反應，而非在留言區抱怨。然而，在激烈的討論中，也出現令人感動的溫暖聲音。一名網友主動留言表示，自己有一個九成新的繪圖板，因買來後很少使用，如果原PO家中有電腦，願意將繪圖板連同配件和自製袋子免費贈送，希望原PO的童年「能因為更多的善意而幸福」。

