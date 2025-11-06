普發金10%「支持寒士吃飽30」 小確幸延伸成大幸福

▲邀請民眾響應公益，捐出普發金關懷弱勢。

【記者 洪美滿／台北 報導】政府普發現金1萬元，為全民帶來一份意外的驚喜與小確幸。人安基金會邀請民眾將這份幸福延伸出去，捐出其中的10%，支持「寒士吃飽30」歲末送暖行動，用幸福回饋社會。捐款除了能幫助街頭朋友、清寒長輩與弱勢家庭安心迎新年，也能作為年度綜所稅的扣抵，讓善意同時帶來心靈與實質的回饋。

普發金是政府給全民的小確幸，有人選擇犒賞自己，有人與朋友聚餐同歡，也有人用來小旅行放鬆。若能分出10%投入公益，贊助人安吃飽30活動，讓幸福的能量流動，就能讓社會的光更亮一些。參加者可索取人安基金會【幸福日誌本】乙本，結合開運小語與生活記錄頁面，邀請大家在書寫生活的同時，也留下關懷與行善的足跡。

▲人安基金會推2026【幸福日誌本】。

「寒士吃飽30」活動已邁入第36年，邀請您一起分享普發金，響應愛心年禮每份800元、應急紅包600元，或每月918元「拉一把」常年服務，把幸福放大，把愛延伸，讓善意在城市中持續發光，讓寒冬變得更有溫度。愛心專線：(02)2836-1600分機293，劃撥帳號：19695227（戶名：人安基金會，備註：尾牙小組）。

線上捐款：https://homeless.org.tw/donate_project/project/1/292

◎訊息聯繫人：人安基金會 公關組吳青蓉 ◎電話：(02)2836-1600分機293（照片記者洪美滿翻攝）