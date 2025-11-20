普發／健保卡號模糊怎麼辦？過來人揭2招 ATM領一萬秒到手

有民眾表示，提領普發金時發現健保卡號模糊，只好跑一趟健保局重辦。（示意圖／翻攝自PhotoAC）





全民普發一萬已可透過ATM提領，只需攜帶提款卡、身分證及健保卡即可操作。不過，有民眾表示，提領時發現健保卡號模糊，只好跑一趟健保局重辦。臨時起意下，他改向櫃台查詢卡號並抄下，最終順利領到款項。消息曝光後，有網友也分享，可透過「健保快易通」App查詢卡號。

該民眾在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，自己健保卡號已模糊，早上八點半就看到約10人在健保局門口排隊重辦健保卡，「不知道有幾個是為了普發一萬而去的」，他也跑了一遍流程，但因沒帶照片，在櫃檯臨時拍了大頭照，發現照片不理想，於是改變思路，請櫃檯直接提供健保卡號。

該民眾的做法讓櫃檯人員感到困惑，但他解釋道：「普發一萬需要健保卡號，我的健保卡又沒壞，所以請你把我的健保卡號抄給我就好。」最後，他找到可領取普發金的ATM，插入銀行卡，輸入密碼及健保卡號後，一萬元順利到手。他也感嘆，「不知道多少人還重新辦健保卡」。

貼文曝光後，引來大批網友議論紛紛，表示：「線上辦健保卡不用排隊，然後可以用生活照很方便他又寄來你家，只是我記得好像要兩百多塊我覺得很方便啊，我辦了很多次了」、「App就查得到了」、「手機滑一滑就好了，就可以獲得健保卡卡號，連出門都不用」、「可以下載健保快易通App，註冊後可以查健保的所有資料」、「健保快易通就能查詢卡號了」。

ATM領現需準備證件

1.本人或代領人任一金融機構提款卡

2.持卡人（本人或帶領人）身分證統一編號或居留證統一證號

3.發放對象健保卡號

若代領未滿13歲的孩童，代領人須先輸入自身身分證統一編號，再輸入孩童的健保卡號。特別提醒，持居留證者不能使用。

ATM可提領地點

1.臺灣銀行

2.臺灣土地銀行

3.合作金庫商業銀行

4.第一商業銀行

5.華南商業銀行

6.彰化商業銀行

7.兆豐國際商業銀行

8.臺灣中小企業銀行

9.國泰世華商業銀行

10.台新國際商業銀行

11.中國信託商業銀行

12.玉山商業銀行

13.元大商業銀行

14.永豐商業銀行

15.台北富邦商業銀行

16.中華郵政公司

