普發《全民安全指引》 林飛帆：培養全民防衛與韌性

國安會副秘書長林飛帆2日接受央廣《兩岸ING》節目專訪，說明政府近日家戶普發《台灣全民安全指引》的目的。他表示，這次出版小冊子並非一般文宣，而是在危機發生時可能成為「自救或救人的關鍵資訊」，讓全民防衛與全社會韌性的概念深入民間。

國防部近期發布新版全民國防手冊《當危機來臨時 台灣全民安全指引》，並採家戶發送方式採四階段寄送至全台980萬戶。全民安全指引是參考歐洲民防手冊編撰，將地震、海嘯、颱風等自然災害應變方式收錄，目的在於提升民防意識、增強社會韌性。

國安會副秘書長林飛帆接受中央廣播電台《兩岸ING》節目專訪時表示，許多國家早已建立全民安全手冊制度，包括芬蘭、瑞典、捷克、日本等，都會定期出版相關防災指引。他指出，台灣這次命名「當危機來臨時」即參考瑞典《In case of crisis or war》，強調內容不僅涵蓋天然災害，也包含人為災害與戰爭風險等。

林飛帆解釋，這次製作過程特別重視「實用性」與「使用者角度」。他表示，過去政府出版防衛或應變手冊雖然立意良善，但設計風格較少討論，民眾往往覺得不易親近。因此這次特別邀集慈濟、民防團體與設計團隊共同參與，參考第一線救災經驗，並以一般家庭使用情境來做內容安排。

對於外界關注為何採家戶普發，林飛帆說，紙本與電子版會並行，強調發送紙本仍有必要性，尤其是許多民眾平時不會上網搜尋這類資訊。他表示，小冊子預計在明年(2026年)1月5日前全面普發投遞，他也預告明年度將以「緊急避難包」為推動主軸，搭配明年4月至8月將陸續舉行城鎮韌性演習、漢光演習等，讓民眾更理解相關內容。他說：『(原音)台灣人已經有蠻長一段時間，我們沒有再重新再去回憶，當災害來臨時我們需要哪些物資，所以明年我們會朝向備緊急避難包，作為一個推廣的主軸，再來明年的4月份一路到8月份，我們一樣會進行這個每年度的城鎮韌性演習，會在各個縣市來舉行，那我們會希望這個全民都能夠共同參與跟配合。』

最後，針對花蓮堰塞湖災情中大量民眾自發前往協助，林飛帆強調，這顯示台灣民力非常豐沛，但在大量志工湧入時，需要更好的訓練普及與人力調派方式。政府也會持續思考如何在災害現場讓志工力量更有效運作。(編輯：宋皖媛)

