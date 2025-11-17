普發「全民安全指引」 林飛帆：明年1月5日前發送至全台980萬家戶

國安會副秘書長林飛帆。 林朝億/攝 （資料照）

[Newtalk新聞]

總統賴清德致力推動全社會防衛韌性，政府今年也推出最新改版的全民國防手冊《台灣全民安全指引》（小橘書），備受關注。對此，國安會副秘書長林飛帆表示，將針對全台灣 980 多萬家戶進行普發，確保每戶都有一本，並於明年 1 月 5 日前完成普發工作。他也說，發放方式將類似發放選舉公報，經由地方民政系統，進行家戶全列性的投遞發放。

林飛帆指出，《台灣全民安全指引》預計於 11 月 19 日左右開始首批印製與驗收，並計畫於明年 1 月 5 日前完成全台灣家戶的普發工作。他說明，將針對全台灣 980 多萬家戶進行普發，確保每戶都有一本；總印製量約 1,100 萬份，其中多出的份數將用於學校全民國防教育、外國籍人士的英語版本需求，以及未來各項演習（如城鎮韌性、防災演習）的索取。

廣告 廣告

針對發放方式，林飛帆指出，將由國防部全民防衛動員署負責編製與印刷，並經地方民政系統（村里長）協助，類似發放選舉公報的方式，進行家戶全列性的投遞發放。此外，除中文版外，已準備英語版本，並將透過外交部聯絡駐台機構，發放給在台的外國籍人士；至於其他語言版本會逐步討論並推動，網站上也提供翻譯內容供查閱。

新版「全民國防手冊」《台灣全民安全指引》。 圖：金大鈞/攝

林飛帆表示，新版《台灣全民安全指引》手冊是在參照國際經驗，特別是北歐國家經驗後編撰而成，並有四個特色。第一，切合國際經驗：內容涵蓋平時的物資準備、不同情境下的災害應對（包括天災與極端戰時狀況）。在居家儲備建議上， 提倡每家戶應儲備足夠的食物、水及民生必需品，並將日常使用的基本物資放在緊急避難包中。

第二，融合不同情境： 當面臨天災、地震、土石流，以及前陣子的堰塞湖溢流等等情況，「我們該怎麼應對？」該本手冊中都有紀錄，並且當面對極端情況（如戰爭），國人該怎麼應處，手冊中也有相關的安全指引

第三，首度明確宣示：手冊中首次且清楚地向全民社會宣告，「面對戰爭威脅，台灣絕不會投降。」任何關於政府投降或國家戰敗的訊息都是假訊息。林飛帆說明，此目的是為了展現防衛意識，告訴民眾須具備此信念，並認知敵方可能透過假訊息混淆社會、瓦解國民信心。

第四，提供參與指引：告知民眾如何參與協防工作、保護彼此，包括提供內政部防災士訓練課程的相關資訊，以及後備軍人／替代役的配合資訊。

賴清德推動全社會防衛韌性，手拿《台灣全民安全指引》。 圖：翻攝自賴清德臉書

林飛帆表示，普發手冊並非台灣獨有，而是許多國家正在進行的重要工作。他舉例，國際上重要國家諸如瑞典、芬蘭均有發放全民防衛手冊給國人；另外，捷克也正準備於今年發放全捷克民眾「72 小時」生存指南，法國也預計於今年向全法國民眾發放「生存指南」其中包括戰場應對指引。

至於民眾若未收到該如何領取？林飛帆說明，雖然會透過民政系統挨家挨戶投遞，但仍會預留份數在圖書館或公所等處，供民眾自由索取。他也說，手冊普發本身就是強化防衛意識的一部分，另可追蹤民眾在看完手冊後，參加防災士課程、下載消防防災 App 的數量作為防衛意識是否提升的具體指標。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

遭恐嚇全球抓捕 沈伯洋喊不怕：持續出國反擊中國威脅

中日緊張 鄭麗文轟賴清德：火上加油、對維繫和平毫無助益