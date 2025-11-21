普發《全民安全指引》被直接丟廢紙回收？林飛帆親上火線反擊李明璇、謝寒冰

國安會副秘書長林飛帆今（21）日到台北市士林區後港里視察《全民安全指引》發放，針對國民黨前發言人李明璇、資深媒體人謝寒冰指出內容問題及民眾覺得沒用，林飛帆反批不知道在暗示什麼想法。

林飛帆21日受訪。（圖／中天新聞）

林飛帆今日接受媒體聯訪，媒體問到怎麼看李明璇近日批評《全民安全指引》第19頁寫：「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」她覺得很好笑並質疑：「不投降從來都不是一個負責任的政府該做的，守護人民才是。」

林飛帆回應：「這個在很多國家的全民防衛手冊都有出現，最有名的是瑞典，從1943年開始到去年底做更新，每一本手冊的核心概念就是『瑞典不會投降』，大家也知道瑞典經歷過包括蘇聯時期的各項威脅挑戰，一直到冷戰期間等等，所以他們一直以來有這悠久的傳統，就是告訴他們的國民，一旦遇到軍事侵略的話，瑞典人不會放棄抵抗。所以我想我們在我們的全民安全指引當中，把這段話也放進去，其實也是接軌國際的經驗，同時也是象徵台灣人民有非常強的自我保護決心，以及協助身旁的彼此的決心，這個對國際社會來講是非常重要的訊息。」

林飛帆21日受訪。（圖／中天新聞）

林飛帆表示：「對於前國民黨發言人所提到的『不投降不是政府的責任』，我不知道她在影射或是代表什麼樣的意義、她在暗示什麼樣的想法，我想我們之所以要推廣全民安全指引給大家，不外乎就是希望全民都有充分資訊知道，當危機發生的時候，不管是天災、地變或極端狀況，我們要如何去保護自己，協助身旁的彼此，這是核心概念。」

林飛帆21日受訪。（圖／中天新聞）

另外媒體問怎麼看謝寒冰昨（20）日臉書發文，PO出某處廢紙箱中出現大量被丟棄的《全民安全指引》照片，並指：「朋友家樓下的廢紙箱...預算就該浪費在『沒好』的事物上？」

林飛帆回應：「可是我昨天還前天也看到網路上有人提到謝寒冰2020年有一段在媒體上受訪的影片，說希望政府發放相關的安全指引給民眾，所以我不知道哪一個才是他的意見。」

