普發「台灣全民安全指引」 估明年1月完成發送

工作人員緊盯印刷作業加緊趕工，國防部9月推出新版台灣全民安全指引，在總統賴清德指示下，要讓家家戶戶都拿到紙本版，因此國防部首度進行普發，這次普發版還新增內容，像是首頁有賴總統的序言，以及警報訊息納入堰塞湖溢流。

全動署物力動員處處長沈威志說明，「總統在上面署名，可以讓許多的民眾覺得這本指引會更有信賴感，因為威權主義的擴張也日俱的嚴峻，更凸顯發放台灣全民安全指引做普發的必要性。」

根據內政部統計，全台家戶數約983萬多戶，國防部一共印製1100萬本，針對外界關切從印刷到發放的費用，國防部表示印製費用申請行政院第2預備金4279萬元，中華郵政運送費約180萬元，內政部則比照選舉公報採用民政系統發放，作業費約1988萬元。

中華郵政公司副處長王世文指出，「我想我們用最低廉的價格，初步的估計大概應該在180餘萬元。」

內政部行政區劃科科長顏信吉表示，「大概是1988萬餘元，那是以整個這個普發家戶，每本大概2元的作業費。」

至於普發時間表，國防部規劃4梯次發放全台368個鄉鎮市區公所，考量時空距離，第一批19日開始配發，優先以離島為主，預計明（2026）年1月5日前全數發送完畢；針對普發紙本版費用加總至少6447萬元，在野質疑浪費錢。

國民黨立委賴士葆認為，「這裡面有很多美國的做法是矛盾，一方面他又顧忌在北京，二方面他希望台灣能夠加強軍備，所以他發這個手冊，某種程度就告訴台灣老百姓準備打仗。」

民進黨立委沈伯洋表示，「我們平常家裡的門也會裝鎖，那如果鎖壞掉，如果今天說要把這個鎖換成一個新的，請問你會不會說是不是明天小偷都要來，不然今天幹嘛換鎖？你不會講這種話。」

這次普發版本也考量外籍人士，印製10萬5000本英語版，外交部表示，與各國駐台機構有初步討論，提出8萬本的需求。