普發《台灣全民安全指引》獲多國肯定 官員：提升全民準備度確保安全

賴清德推動全社會防衛韌性，手拿《台灣全民安全指引》。 圖：翻攝自賴清德臉書

國防部全動署發佈新版《台灣全民安全指引》手冊，並於今（19）日開始全面普發一本至全台980多萬戶民眾手中，預計於明年1月5日完成發放，盼能藉此強化全民防災、避難等對應緊急危難情形的知識與能力。對此，政府官員表示，這是建構「全社會防衛韌性」的關鍵一步，且歐洲多個國家都有普發安全手冊，台灣終於跟上國際趨勢，也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

國防部公布新版《全民國防手冊》，定名為「當危機來臨時：臺灣全民安全指引」。 圖：金大鈞/攝

政府官員指出，《台灣全民安全指引》九月份新版發佈以來，因內容實用且資訊完整，獲得非常正面的迴響，許多民眾積極詢問取得方式。賴清德總統已於九月份「全社會韌性委員會國際論壇」宣示，將讓家戶都能取得手冊，確保全民具備必要的防災與避難知識。此次「普發」正是政府積極將政策落實，保障國人生命財產安全的重要行動。

官員表示，強化社會韌性已是國際趨勢。不只受到俄烏戰爭威脅的歐洲周邊國家如捷克、法國，皆於今年宣布將家戶普發全民安全手冊，長期受到俄羅斯威脅的北歐國家如芬蘭、瑞典、愛沙尼亞更是家家戶戶都發放一本。台灣終於跟上此國際趨勢，此舉也受到許多歐洲友盟國家的高度肯定，肯認台灣對提升全社會韌性的努力。

美國在台協會（AIT）於其官方網站「Emergency Preparedness」頁面提供多項應急準備資訊，包含地震、颱風等災害的事前準備建議與事後行動指引。AIT 也在網站中特別推薦參考國防部推出的《台灣全民安全指引》，肯定其內容對居民具實質幫助。

芬蘭商務辦事處發文表示，此指引旨在提升大眾的安全意識，並提供實用的步驟，協助個人在面對突發狀況時做好準備並採取適當行動。德國在台協會也在社群轉發，並表示，全民安全指引手冊針對不同狀況，提供大家自救與互助的方法。

德國在台協會在社群轉發「台灣全民安全指引手冊」相關資訊。 圖：翻攝自德國在台協會臉書

官員表示，強化韌性整備是國際共識，如歐盟今年也通過給予各會員國的韌性整備綱要，加速推廣「平時有準備、危機時更安全」的概念。他說，這與台灣經驗一致，顯示世界各國都認識到各種災害應對能力的重要性。國際社會已普遍認知到，和平必須靠實力與準備來維護。台灣正在這樣正確的軌道上，透過提升全民準備度來確保安全。

針對中國官媒如「今日海峽」及少數在野黨政治人物，同聲以「大撒幣」為由對此進行攻擊，國防部昨天已澄清「經費來源與程序」及「普發紙本的必要性」，並指出，普發紙本按預算法申請行政院第二預備金，並辦理公開招標，絕無刻意規避備查的狀況。此外，考量部分年長者不習慣上網閱讀，普發紙本可有效降低數位落差，以確保危急時資訊能立即發揮作用。

官員表示，特定人士刻意將發行《台灣全民安全指引》與戰爭做不當連結，然而中國對區域的軍事威脅持續提升，而台灣經常面臨地震、颱風等不可預測的災害風險，強化對國人生命與財產安全保障的長期且必要公共投資。他呼籲國人支持政府推行「全社會防衛韌性」政策，透過充分的準備，共同建立一個更安全、更具韌性的台灣。

全社會防衛韌性委員會成員曾柏瑜表示，她近日赴挪威參加北極圈安全會議時，台灣《全民安全指引》英文版吸引多名北歐學者與政府官員翻閱、拍照，期盼作為其下一版民防手冊的參考。北歐國家長期維持普發民防手冊的制度，例如瑞典於 2024 年寄出 520 萬本至全國各戶；芬蘭、挪威亦定期發布指引；日本東京都政府也會寄送厚達 300 多頁的防災書給 700 萬戶家庭。她強調，民主國家在複雜情勢下，有責任告訴人民如何準備與如何自保。

曾柏瑜指出，普發手冊的核心在於三大重點：民防必須於平時提前準備、紙本有助補齊世代與數位落差、普發能讓全國同步啟動準備。針對在野黨批評，她則說，民防準備完善，國軍在危機時才不會被壓垮；若在野黨真重視國軍，不應一再提案刪減國防經費。她並提及，瑞典、芬蘭、挪威等國每年普發民防手冊，並非因為常年處於戰事，而是重視全民安全韌性。

