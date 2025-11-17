普發一萬下周開放郵局臨櫃 2類人免分流直接領現

普發現金1萬今（17）日起開放ATM領現，並將於24日起則同步開放郵局櫃檯領現。（示意圖／photoAC）





普發現金1萬發放作業持續進行，全台郵局ATM自今（17）日起全面開放領現，並將於24日起則同步開放郵局櫃檯領現，其中有2類人臨櫃領取不須分流。

普發一萬領現方法

ATM

全台3180台郵局ATM皆可領取

開始時間：11月17日起

服務時間：24小時

郵局臨櫃

首周實施尾數分流，服務範圍遍布全台1294間郵局

開始時間：11月24日起

服務時間：郵局儲匯營業時間

針對「ATM領現」方法，財政部說明，除了全台郵局3180台ATM外，民眾也可於其他指定金融機構領取，包括：台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、中小企銀、國泰世華銀行、台新銀行、中信銀行、玉山銀行、元大銀行、永豐銀行、台北富邦銀行。

至於「郵局臨櫃」方法，中華郵政表示，11月24日起民眾可在各地郵局儲匯營業時間內臨櫃領取普發現金，臨櫃領現需攜帶發放對象的健保卡；如由他人代領，代領人則須另備具照片的身分證明文件，如健保卡、身分證或居留證。

此外，郵局臨櫃於首周（11月24-29日）實施單、雙號分流，身分證字號或居留證統一證號尾數為單號者，於周一、三、五辦理；尾數為雙號者，於周二、四、六辦理，至於「65歲以上長者、身心障礙人士」則不須分流，可由服務人員優先引導至友善服務窗口。

