普發一萬今才開放登記！「這縣市」加碼多3000元 議會通過了

政治中心／許智超報導

普發一萬元今（5）日上午8時起開放登記，前5天採身分證字號或居留證號尾數分流方式，11月10日起全面開放登記。對此，嘉義市議會國民黨團書記長張秀華表示，今上午提案臨時動議，嘉義市再加碼「普發3000元」，獲得議長陳姿妏現場徵詢在場8名議員全數同意，盼藉此拚經濟同時兼顧民生需求。

張秀華在臉書發文表示，嘉義市於113年度收支賸餘高達11.07億元，財政穩健，考量到丹娜絲颱風後，地方經濟仍待復甦，建議市府在財政許可下，評估「加碼普發市民現金3000元 」的可行性，以達助民生、拼經濟的雙重效益。

廣告 廣告

經議長陳姿妏詢問在場議員，皆附議支持發放加碼金，當場拍板定案「普發3000」通過。事後，張秀華也說，「感謝議長及議會同仁給予此案肯定與支持」。

普發一萬元今開放登記，採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式領取，只要是國內現有戶籍國民，或明年4月出生的新生兒，取得居留許可的無戶籍國民，取得永久居留許可的外國人，大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可，政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬，以上6種身分都能領取。

對於「登記入帳」，前5日採身分證或居留證尾數分流，11月5日「0、1」民眾登記，11月6日「2、3」，11月7日「4、5」，11月8日「6、7」，11月9日「8、9」，10日起不分尾數都可登記，普發一萬將於12日入帳，13日開放查詢登記結果，系統會開放到明年4月30日，可隨時上網登記。

更多三立新聞網報導

普發一萬開放登記！防民眾遇詐騙 徐國勇令黨公職設「便民服務站」協助

豬肉禁屠有望解封？他嗨喊「普發1萬吃爆台豬全餐」 全場讚爆：內行的

普發1萬今開跑！2小時「已20萬人登記」 網嗨喊：超順不卡關

單親媽慘被騙光救命錢！她繳不出房租被趕 子女竟又遭恐怖養母寄生家暴

