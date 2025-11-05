普發一萬今起登記！一票人卻喊「寧願ATM領」原因曝光

普發一萬元今（5日）起「登記入帳管到」開放預登記。（圖／東森新聞）





普發一萬元今（5日）起「登記入帳管道」開放預登記，不過許多網友就表示寧願去ATM或郵局領現金，原因也跟著曝光。另外，為讓經濟效果顯著，部長龔明鑫也喊話民眾可以不要採買民生用品。

有網友在社群平台Threads上發文提醒，今日起「登記入帳」管道開放預登記，5日可以到9日是採尾數分流方式，10日起開放不分流登記，且必須認準網址為「10000.gov.tw」。不過卻有許多網友回覆「這網站是對的嗎？笑死...我真的會怕」、「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」、「怕被騙，還是等17日直接去ATM領」，也有人喊話要「選擇等郵局領取」。

財政部公告提醒，登記官網網址為https://10000.gov.tw，也不會有政府機關致電，只要發現有異狀，隨時可撥打165反詐騙電話，或打110由警察機關協助查證。

今日龔明鑫表出席立法院經濟委員會時表示，普發一萬元對國內經濟效益有所助益，希望民眾可以在國內觀光旅遊或逛商圈消費，讓普發一萬元產生更高經濟效益。龔明鑫也分享，領到一萬後他將會用這筆錢與家人一起去旅遊，配合經濟部推廣的商圈活動。

龔明鑫呼籲，民眾不要拿普發一萬元，購買本來就會需要的民生用品，他表示，這對刺激經濟較無助益。