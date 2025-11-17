普發一萬今開放領現 家扶推「讓愛普發」

▲ 家扶邀全民把普發一萬元化作幸福的力量，讓愛發生、讓希望延續（圖／家扶基金會提供）

[NOWnews今日新聞] 普發現金一萬今（17）日起開放ATM領現金，部分民眾透過已經透過不同管道登記入帳或是領取現金，也有部分民眾發聲「拒領」，但有不少家庭收入不穩，月收入不到3萬，連孩子就學都成困難。家扶基金會推出「讓愛普發・一萬個希望發生行動」，邀請民眾把部分普發現金化為助學與生活支持，讓幸福不只停留在手中，也能傳遞到更多需要的人身上。

根據主計總處資料，2024年全年消費者物價指數（CPI）年增率達 2.18%，已連續三年突破2%的警戒線。食物、醫療與居住成本全面上升，讓弱勢家庭的生活壓力更沉重。每一餐都得精打細算，每一個學期的學費都成為壓力來源。

家扶基金會調查顯示，許多扶助家庭的家長屬非典型就業者，收入不穩、又需兼顧照顧責任，家庭經濟幾乎無緩衝空間。七成為單親或隔代教養家庭，近六成家庭月收入不到3萬，再怎麼精打細算，也難以讓孩子安心就學。

在這些孩子裡，有人畫筆中藏著夢，有人用勇氣對抗命運。國中生甄甄從小幫媽媽照顧三個弟妹，白天是姐姐、夜裡是小老師。媽媽因病仍努力打零工維持家計，甄甄常在餐桌角落鋪開課本與畫紙，用彩色筆描繪心裡的世界。對她來說，畫畫不只是興趣，而是一種對現實的對話，是她在艱難生活裡保有夢想的方式。她立志成為一名美術老師，希望有朝一日能用顏色與創作，鼓勵更多像她一樣努力的孩子。「我想用畫筆，把現實變得更溫柔一點。」甄甄微笑著說。

家扶基金會執行長周大堯表示：從普發6,000元到普發1萬元，每一次政府發放政策，社會都展現出愛的力量。這不只是經濟振興，更是一次讓愛流動的契機。過去家扶曾見證，當社會願意把紅包化為行動，許多孩子因此得以安心上學。一萬元或許不足以改變整個世界，但卻能為一個孩子打開通往未來的大門。希望今年這份幸福紅包，也能讓愛普遍發生，讓更多孩子在人生的路上，看見希望的光。

家扶基金會推出 「讓愛普發・一萬個希望發生行動」，邀請民眾將部分普發現金化為助學與生活支持，一同成為孩子生命中的力量。讓普發不只到你手裡，也進孩子心裡。即日起，民眾可透過家扶基金會官網線上捐款平台，或至各地家扶中心響應捐款。一萬個希望，正在發生。

