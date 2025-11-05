普發一萬今開登記！徐國勇下令：民進黨公職服務處設「便民服務站」

普發現金1萬5日開放登記 徐國勇下令民進黨公職服務處 設便民服務站協助。曾薏蘋截圖

普發現金一萬5日開放登記，民進黨祕書長徐國勇今親上火線，在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，民進黨所有黨公職，服務處要掛「行政院普發現金一萬塊，便民服務站」布條；不會操作、擔心詐騙的民眾，民進黨公職服務處可協助領取一萬元。

他話鋒一轉，自己隨便上網，萬一跑錯網站，萬一被錯誤的網站給引導，可能遭詐騙。詐騙集團當然很猖獗，但是有人說，台灣詐騙怎麼這麼多？她告訴大家，「全世界詐騙都很多啦，台灣不是唯一的一個國家啦」。大家不要說台灣，詐騙這麼多真丟臉啦。「在犯罪學裡面，我們台灣並不是最差的，不是最差的一個犯罪率最高的國家」。

他說，在聯合國的網站裡面，台灣的犯罪率比日本低；台灣治安比日本好。在亞洲只輸新加坡，因為新加坡有鞭刑，但鞭刑是不符合人道。所以新加坡不是一個自由民主的國家，是一個半自由、半民主的國家，所以它並不是完全自由民主的國家。所以你如果到自由之家去看看評比。

徐提到，一萬塊要怎麼領呢？第一中華民國國民當然可以領。他會領，然後捐給慈善機關。但家裡、個人有需要，就用吧。「因為這一萬塊對我來講，我還好啦，我還過得去」；他也跟現場年輕黨工說，「一萬塊請你女朋友去吃個大餐，然後趕快結婚，生個孩子」。

他說，再來，取得居留許可的無戶籍國民。無戶籍國民其實也是台灣的國民，只不過因為住在國外等；已經取得居留許可，還沒有拿到身分證，還有取得永久居留的外國人。

他說，還有大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶並取得居留許可也可以；再來是政府機關因為因公派駐國外的人員具有我國國籍，就是我們駐外人員。另一種是明年4月30日以前出生的，都可以領這一萬塊。

至於領取有五種方式；他說，已經在領年金的人，會直接撥到帳戶；另一種是已經造冊的如偏鄉。另外三種，第一是11月5日起上網登記，可以掃QR code；再來是11月17日起ATM領現金。但要小心，按照操作程序，不要給人家看到，不要傻傻的，有人雞婆幫忙按，千萬不要。如果覺得幫你按危險，自己又不會按，也不會上網，就到民進黨立委、議員的服務處，便民服務站去領。再來11月24日郵局領現金。記得不要拿錯證件。

