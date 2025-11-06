普發一萬來了！「1縣市」加碼抽獎 最高獨得百萬
中央普發現金1萬元開跑，桃園市長張善政昨（5）日宣布推出「普發一萬·桃園百倍奉還」加碼抽獎活動，鼓勵民眾用少錢抽大獎，帶動更多人潮來桃園消費、觀光。
張善政表示，此次活動感謝桃園商業總會理事長范揚淇、觀光工廠促進發展協會理事長陳維宏、商圈產業聯合會副總會長張永隆，以及中職總冠軍樂天桃猿隊等商界代表的大力支持。他強調，希望透過市府加碼與商界熱情響應，讓普發1萬元的活水持續在桃園經濟中滾動，打造全民共享、商民雙贏的良性循環。
經發局說明，民眾於11月12日至12月31日期間，在桃園市內合法開立統一發票的店家消費，即可參加活動，民眾每消費滿100元即可獲得一組抽獎序號，單筆發票最高可累積600組（消費上限6萬元），為求公平，同一張發票僅限中獎一次，以擴大中獎機會。
經發局提醒，發票登錄時間為11月13日至明（115）年1月7日。獎項包含：「天天抽」每日抽現金1萬元，共50名；「周周抽」每周抽現金5萬元，共8名；「月月抽」現金10萬元，共2名；以及「壓軸抽」現金100萬元1名。
經發局補充，為延續活動熱潮，12月將加碼結合在地商圈與觀光工廠，推出聯合優惠與體驗活動，民眾只要前往指定店家消費，就能獲得額外的驚喜抽獎機會。
