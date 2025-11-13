普發一萬備註是什麼？他笑「發年金」像領退休金 這家銀行長到像打密碼

生活中心／游舒婷報導

政府宣布普發一萬元，昨（12）日開始已經陸續入帳，周邊相關話題持續引發討論，有網友就好奇，不知道每一家入帳時的備註是什麼，大家也陸續分享，其中一家銀行的就被網友笑說「像在打密碼」。

普發1萬,房貸,房價。（圖／台灣房屋提供）

一名網友就在社群Dcard上發文，他表示，自己收到普發一萬元，看到自己中信銀行的備註「發年金」，直言像是退休拿到退休金，讓他相當好奇大家的銀行備註是如何，邀請大家留言分享。

網友們也紛紛留言分享，有網友使用玉山、台銀、永豐等銀行，大部分是寫發年金、代發年金、全民+1政府相挺、行政院發11月、代發款項和健保卡號。其中，元大銀行的備註最常，也讓大家笑說「像在打密碼」。

廣告 廣告

普發現金 銀行備註。（圖／取自Dcard）

第一波登記入帳的時間截止，而ATM領現金則從114年11月17日起至115年4月30日止開放領取，民眾可以到指定金融機構設置的機台領取，如果可以領現金，機臺會張貼服務識別貼紙，方便民眾辨識領取，提醒民眾要帶提款卡、身分證統一編號或居留證統一證號，以及發放對象之健保卡號。

更多三立新聞網報導

普發一萬ATM這天起開放領現！注意事項一次看 少準備3東西領不到

普發1萬入帳通知狂洗版！醫曝「2種備註」 一票人都收到了

好多人領到了！普發一萬入帳「為何還沒收到？」 財政部解答了

起床快查帳戶！普發1萬「今凌晨陸續入帳」 民眾領到錢嗨翻

