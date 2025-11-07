普發一萬催動旅遊消費 寒舍、雄獅旅展業績告捷

（中央社記者江明晏台北7日電）台北國際旅展今天開展，飯店業、旅行社業績告捷，寒舍餐旅表示，業績加總已逾7000萬元，雄獅表示，旅展首日業績較去年同期成長15%，受惠「普發一萬」、明年春節長達9天等多重利多。

2025年ITF台北國際旅展今天正式登場，寒舍餐旅表示，集結旗下4間飯店參展，首賣當日創佳績，旅展現場業績達新台幣3000萬元，加上10月2日開賣的寒舍線上旅展，與11月1日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過7000萬元。

廣告 廣告

國內餐飲消費市場持續升溫，寒舍觀察，喜來登十二廚自助餐券賣出1萬500客，限量販售的寒舍艾美探索廚房自助餐券，開賣不到1小時即完售，旅展首日更有「千萬刷手」現身，單筆最大訂單為1200萬元，為購買自助餐券。

雄獅表示，旅展首日開出紅盤，業績較去年同期成長1成5，受惠「普發一萬」挹注、國定假日增加、明年春節長達9天、寒假也延長9天等多重利多，現場買氣熱絡。

雄獅觀察，旅展熱門目的地排行中，歐洲穩居第一，日本次之，亞非地區則位居第3，其中「北歐行程」買氣最旺，最大單為15人親友團報名總額高達330萬元，共有3筆北歐團訂單突破百萬元，顯示長線旅遊市場成長。

五福旅遊在實體與數位雙引擎帶動下，10月營收8.49億元，年增29.22%，創歷史單月新高，累計前10月營收74.16億元，年增15.82%，同創歷史同期新高。

五福看好，各國新航點陸續開放，加上政府普發一萬現金政策激勵消費，出境旅遊市場持續加溫，明年農曆春節長達9天，預期將帶來不錯的銷售效益，這波旅展熱潮將帶動2025年第4季及2026年第1季業績表現。

雲品國際表示，國內外觀光市場持續回溫，君品酒店與雲品溫泉酒店住房成績穩定，委託經營事業也拉高獲利率，但因第2季美元與美債兌換利益的重大影響，而呈現年減情形，傳統旺季第4季將受惠連假、尾牙、婚宴與旅宿需求暢旺，全年整體的營運成績審慎樂觀。

雲品第3季稅後淨利0.36億元，年增31.9%，每股盈餘（EPS）0.34元，累計今年前3季稅後淨利1.17億元，年減42.83％，EPS為1.11元。（編輯：楊凱翔）1141107