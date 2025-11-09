普發一萬傳詐騙 立院內政委員會13日排防詐專案報告
（中央社記者陳俊華台北9日電）普發現金登記入帳已開跑，據刑事局統計，已出現5件詐騙集團假冒普發現金的手法。立法院內政委員會13日將邀內政部等單位，針對「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告。
普發現金新台幣1萬元領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，一般民眾有3種領取方式，包括登記入帳、ATM或郵局領現，開始時間分別為2025年11月5日、11月17日及11月24日。
刑事局表示，經統計詐騙集團假冒普發現金的手法，從4月至11月7日已有5件。有詐騙集團謊稱民眾身分被盜用領取普發現金，再以假檢警向被害人誘騙帳戶，結果被歹徒用來買黃金。
刑事局也提供防詐騙撇步，民眾要領取普發現金發放措施可至政府官網10000.gov.tw查詢，至於普發現金防詐專區可上165官方網站。
對此，立法院內政委員會13日將邀內政部、財政部、數位發展部、金融監督管理委員會、交通部等部會，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」進行專題報告，並備質詢。
另外，立法院財政委員會13日也將邀請財政部長莊翠雲、行政院主計總處主計長陳淑姿、國家發展委員會主任委員葉俊顯等人，就「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，並備質詢。（編輯：林克倫）1141109
其他人也在看
陸配遭認「危害安定」 夫歿不准留台
徐姓陸籍女子二婚蕭姓男子來台，因價值觀差異屢齟齬，多次離家，蕭重病時，夫兄日付二千五百元，她才願照顧。徐女稱工作時「跌傷...聯合新聞網 ・ 9 小時前
快新聞／全球矚目！蕭美琴登歐洲議會演說 外交部發聲了
即時中心／顏一軒報導經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，引發各界關注。對此，外交部稍早也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
卓榮泰稱「遞出半個橄欖園」 民眾黨嗆這句
[NOWnews今日新聞]立法院今（7）日行使NCC委員同意權，4名被提名人全遭封殺，行政院長卓榮泰今下午在總質詢時怒轟藍白沒誠信，行政院已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，藍白卻未同樣釋出善意。民眾黨...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
快新聞／史上首次！副總統蕭美琴抵達比利時 登上歐洲議會發表專題演說
即時中心／顏一軒報導最新消息！經總統賴清德指派，副總統蕭美琴台灣時間7日晚間（歐洲時間7日下午）在外交部長林佳龍陪同下，抵達比利時首都布魯塞爾（Brussels），應邀出席對中政策跨國議會聯盟（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）在歐洲議會舉辦之年度大會，並以「台灣：動盪世界中的可靠夥伴」（Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World，暫譯）為題發表專題演說，相關情形總統府將於蕭副總統返國後進行說明。民視 ・ 1 天前
人事案再遭封殺 卓榮泰強硬回應：遞橄欖園也沒用「重新思考合作模式」
行政院提名的NCC委員今(11/7)日遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰對此表示，今天我們看到完全沒有誠、信完全沒有合作基礎，「我非常非常的遺憾，不要說行政院沒有遞出橄欖枝，整個橄欖園的一半都遞出來，結果沒有得到任何善意的回應，我覺得這個是讓我們重新思考未來合作的模式，我想這個結果其實大家都不樂見」。太報 ・ 1 天前
NCC人事案全被否決 卓揆怒：不要說橄欖枝、我把半個橄欖園都遞出去
針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員人事同意權全數遭否決一事，行政院長卓榮泰表示「感到非常遺憾」，強調行政院已展現最大善意，「不要說行政院沒有遞出橄欖枝，我把整個橄欖園的一半都遞出來了，結果沒有得到任台視新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰有北轉近台趨勢 政院：花蓮堰塞湖災區盡早預防性撤離
中央氣象署分析颱風鳳凰動態有北轉接近台灣趨勢。行政院今天表示，颱風鳳凰可能為東部及北部帶來豪雨，請部會依權責督導花蓮縣政府在周末前完成堰塞湖災區預防性疏散撤離前置作業，要「盡早啟動」預防性疏散撤離作業；交通部也須落實馬太鞍溪臨時便橋預防性封橋措施。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
驚！高雄流動攤商增1本土登革熱 足跡含高屏7市場
高雄市衛生局今（7）日說，今天新增1例本土登革熱確診個案，患者為鳳山區39歲本國籍男性，11月3日出現發燒（39.7度）及肌肉痠痛症狀，當日至耳鼻喉科診所就醫，因症狀未緩解，11月6日改至另家診所求診，經抽血檢驗NS1快篩陽性、PCR檢驗結果陽性（第二型登革熱），為高雄市今年第14例本土確診個案。高雄市政府防疫團隊已針對個案居住地與周邊警戒範圍，啟動地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台灣副總統首次！蕭美琴IPAC年度峰會發表演說 外交部致謝
比利時首都布魯塞爾於7日舉辦對中政策跨國議會聯盟（IPAC）年度峰會，賴清德總統指派副總統蕭美琴前往，並在歐洲會議殿堂發表演說。今（9）日外交部發文，特別感謝IPAC對台灣的持續關注與堅定支持。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
高雄本土登革熱增1例 鳳山攤商足跡遍布高屏市場
（中央社記者林巧璉高雄7日電）高雄市今天新增1例本土登革熱確診個案，今年累計14例。患者為鳳山區39歲本國籍男性，職業為市場攤商，足跡遍布高雄、屏東等市場。衛生局已採檢484人，196陰性，288人檢驗中。中央社 ・ 1 天前
1歲嬰兒遭金門醫院打錯疫苗 院方：將檢討流程
（中央社記者吳玟嶸金門8日電）金門醫院發生原應替嬰兒施打流感疫苗，卻錯打成A肝疫苗事件，金門醫院表示，已通報疾管署與金門縣衛生局，目前觀察嬰兒無異狀，將檢討流程避免類似情形再發生。中央社 ・ 1 天前
鳳凰颱風影響臺灣 農村水保署啟動防災應變加強戒備
【記者 謝雅情／南投 報導】依據中央氣象署資料顯示，第26號鳳凰颱風預估11日至13日通過臺灣，影響期間將為北台灣好報 ・ 1 天前
童接種流感疫苗誤打A肝疫苗 疾管署要求建防呆機制
（中央社記者陳婕翎台北9日電）1名1歲幼童在金門醫院接種流感疫苗遭誤打A肝疫苗，預計10日舉行總檢討會，11日提交事件報告與改進方案至地方衛生單位；疾管署今天要求各醫療院所強化疫苗管理，建立防呆機制。中央社 ・ 1 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
74歲「肥貓」鄭則仕暴瘦判若兩人！自曝「常常都在後悔」粉絲心疼
現年74歲的香港資深演員「胖貓」鄭則仕，過去以圓潤憨厚、帶有喜感的形象獲得觀眾喜愛，近日他在抖音分享近況，不僅人變得消瘦，滿臉皺紋、鬍鬚花白，神情充滿疲倦與過去大相徑庭。然而，他也在影片分享心得，直呼「我會後悔的」，引起粉絲們的擔憂。鏡報 ・ 4 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鳳凰最快下午轉強颱 「登台機率相當高」！粉專曝2關鍵變數
中颱鳳凰來勢洶洶，預計路徑預估有望襲台，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」最新指出，鳳凰颱風最快今（9日）下午就會成為強颱，直接襲台機率相當高，確切登陸位置則視「颱風北轉的角度」而有變數。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 5 小時前