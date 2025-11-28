普發一萬元做公益 頂新和德愛的GOOD力 加碼優惠抽獎

頂新和德文教基金會愛的GOOD力公益行銷平台，提供公益團體免費上架優質愛心商品，盼能協助中小型社福團體穩健自立。（記者方一成攝）

普發一萬元，邀您把心意化為支持公益的力量！頂新和德文教基金會「愛的GOOD力」公益行銷平台，提供公益團體免費上架優質愛心商品，盼能協助中小型社福團體穩健自立，適逢聖誕節交換禮物旺季，不妨挑選貼心好禮，分享起來更安心也更有心意！

來自南迴公路的藍染抱枕，是白永恩神父社會福利基金會台東金崙友善工坊身心障礙青年以耐心浸染、曝曬，把山海之藍與日常生活節奏留在布上，心智障礙的阿龍，自小與山海為伴，雖然從小缺乏人際互動刺激，創作卻充滿海的遼闊與山的胸襟，專化為強大的藝術創作力，和其他學員一起創作出令人讚嘆的作品，義賣所得將投入台東身心障礙青年工作培力與自立服務，送禮也把溫暖心意一併傳遞出去。這些藍染作品目前也在頂新和德文教基金會「文房．文化閱讀空間」（臺北市中正區臨沂街二十七巷一號）展售，歡迎到現場體驗。

雷特氏症病友關懷協會推出的「福氣平安皂禮盒」，由病友家屬親手製作，起初只是鼓勵病友媽媽能走出家門透透氣、參與社區活動，有助心情轉換調適，協會成立「Rett·E 皂工坊」，讓家屬藉由手作找回自信與力量，每一顆手工皂都是陪伴病友走過漫長照護旅程的成果，溫和的洗感象徵安心與支持，更幫助一個家庭走得更穩、更遠。

頂新和德文教基金會今（二十八）日表示，邀請民眾一起守護弱勢、讓愛延續，即日起至十二月三十一日，購買合作公益團體商品不限金額，截圖購買憑證並上傳至基金會 Line@ 官方帳號，即可獲一次抽獎機會；單筆購買精選商品滿二000元，再加贈精美禮盒乙盒（限前二十 名）。得獎名單將於活動後於 Line@ 公告，還有更多暖心商品請洽官網： https://gogo-good.com/