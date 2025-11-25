普發一萬元加持 好市多「黑色星期五」買氣爆棚

「好市多黑五購物節」北台中分店湧入大量人潮，現場採買氣氛火熱。(記者廖耀東攝)

〔記者廖耀東／台北報導〕全民普發一萬元後迎來的首個大型購物節活動，2025年好市多黑色購物節即日起至11月30日，全台好士多賣場氣氛瞬間沸騰。

源於西洋文化的「黑色星期五(Black Friday)」今年同樣帶來連續7天的年度最強折扣，各大電商、旅遊品牌與時尚精品同步開打。美式賣場好市多(Costco)則是最早出現排隊潮的地點之一，不少民眾尚未開店便在門口等候，只為搶下限時折扣，現場擁擠程度宛如連假返鄉潮。

記者實地走訪好市多台中北屯分店，入口推車塞成一片、人潮緩慢移動，一度讓人誤以為今天是國定假日。民眾表示，今年黑五恰逢普發一萬元後的第一個大型促銷檔期，等於「現金加碼購物」，更有理由把握機會補貨、換家電。

從價格差異觀察，北屯店最驚人的價差落在一支名牌手錶，黑五優惠比平時便宜超過6萬元；相對來說，零食類差距最小僅約60元，為了幾十元硬擠可能得不償失，建議避開尖峰再採買較為理性。至於家電三C仍是今年最值得出手的品類，不過部分大型家電節能等級未達一級效能，購買前仍需多做功課。

「好市多黑五購物節」北台中分店湧入大量人潮。(記者廖耀東攝)

今年好市多黑五熱門優惠包含：

• Dyson吹風機省800元

• SAMSUNG 65吋NEO QLED顯示器省12900元

• SHARK無線吸塵器省2600元

• MSI 27吋曲面電競螢幕省1000元

• BOSE QC SC消噪耳機省1600元

• 象印4L熱水瓶省1100元

• 飛利浦攜帶式刮鬍刀省1400元

• 李施德霖漱口水省224元

• NEXXUS海藻洗髮精省130元

• 好自在液體衛生棉省170元

• 科克蘭綜合堅果省60元

• BRITA濾水壺＋14入濾芯省1050元

• M2膠原飲組省400元

• 松露巧克力球省150元

• HOTEL GRAND白鵝絨子母棉被省1860元

• ASUS R7桌機省9000元

• LEGO超野車省1250元

• BEURER電毯省600元

• 230公分聖誕樹省3730元

• 8呎充氣熊裝飾省2250元

(以上降價產品，隨黑五活動會有其他品項衍生)

今年黑五在普發一萬元助攻下，恐成為年末最熱的全民採購盛事。

