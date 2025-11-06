普發一萬元怎麼花? 投資旅遊股翻倍賺

文 ‧ 蔡武穆

普發現金一萬元怎麼花? 當然是吃喝玩樂！「ITF台北國際旅展」將於11／7－11／10於南港展覽館一館舉行，今日觀光股大漲1.95%，雄師漲8%、鳳凰、五福、山富各漲4%~5%，尤其2026年春節連假長達9天、寒假亦延長9天，有望帶動旅遊需求延續至2026年，整體市場熱絡。

指標股雄獅早盤跳空上漲，一度逼近漲停。雄獅今年冬季旅遊熱度高漲，以歐洲線和亞洲線最為明顯。歐洲以義大利、奧捷及北歐極光團最受青睞，亞非線則成長近八成，埃及、土耳其、杜拜買氣強勁。

雄獅第三季合併營收為74.08億元，年減7.58%、季減5.6%。前三季營收達224.01億元，單季每股純益4.8元。每股大賺13.31元，為上市以來最佳。

未來預期將有四大動能挹注：萬元普發政策挹注消費力、新增連假帶動國內外出遊需求、全新會員制度上線提升黏著度，及數位轉型推動線上銷售成長。

另一檔燦星旅股價站上月季線，且過前波高點，成交量明顯放大。燦星旅推出「燦星旅遊加碼放大你的一萬元」專案，主打日韓雪遊、浪漫韓風及避寒海島遊等行程。

燦星旅上半年每股稅後虧損0.28元。9月合併營收為1.23億元，月減20.91%，年減12.54%，前9月累計營收為15.41億元，年減14.5%，上半年每股稅後虧損0.28元

法人認為，隨年底旺季與旅展啟動，營運有機會迎來轉折。加上民間消費信心回穩、出國訂單回升，明年第一季業績可望重返成長軌道。

