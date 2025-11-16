普發一萬元成詐騙新伎倆 刑事局提醒「4不口訣」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導
刑事局指出，近日有詐團假冒政府或金融機構名義致電民眾，聲稱「身分遭盜用登記普發現金」，進而誘導受害者提供個資或財產，一名林姓婦人日前就接獲自稱「郵局人員」來電，聲稱有人冒用她的身分證去登記普發現金，隨後幫她轉接165反詐騙專線，接著有一名自稱警官的男子要求林婦加LINE，然後透過不同話術，造成林婦不察，最後面交300多萬元給對方，此時才知道遭到詐騙。
警方表示，該名歹徒自稱是警政署李姓警員，然後指示林婦加入他的LINE，透過LINE通話又與林婦確認名下帳戶金額，接著又有一位自稱楊隊長的男子轉接電話，告訴林婦可能牽涉洗錢，還透過LINE傳送假的傳票、搜索票等，誆騙被林婦若在家中被搜索到現金，會被當成不法金流扣押。
歹徒還要求林婦將家中現金、金飾等裝袋，以「替你申報該筆錢，以免被當成非法款項」為由，並約定時間面交財產監管，還要林婦保密，甚至以「幫忙向檢察官求情」當藉口，要林婦再加入假冒的檢察官LINE，林婦被耍得團團轉，深信不疑，最後竟將家中約300多萬現金交付詐騙集團。
刑事局提醒，近期已有多位民眾反映接獲詐騙電話或簡訊，表示其身分遭盜用登記領取普發現金，進一步以驗證為由要求民眾提供個資，除此之外，詐團還會假冒政府、金融機構寄送簡訊、打電話或傳連結，誘騙民眾點及網址、填資料、輸入驗證碼，甚至操作ATM，以騙取個資及金錢。
刑事局提醒民眾牢記「普發一萬防詐」4不口訣：不點擊可疑連結、不填寫個資帳號、不匯款任何費用、不轉傳陌生訊息。另外呼籲社會大眾，務必認明普發現金唯一官方網站，如有疑問也可至財政部臉書、官網查詢相關登記及領取訊息。
刑事局強調，政府「不會主動」寄發簡訊、電子郵件通知領錢登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳，如看到可疑連結，切記不點擊連結、不輸入個資、不寄送提款卡、不轉傳訊息，並撥打165反詐騙諮詢專線加以求證。
照片來源：翻攝畫面
