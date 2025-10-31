普發一萬元等政策上路！11月新制一把抓

▲即將邁入11月，除了民眾關注的普發一萬元將要發放，還有不少新制上路。（圖／NOWNEWS資料照片）

[NOWnews今日新聞] 即將邁入11月，除了民眾關注的普發一萬元將要發放，還有不少新制上路，也因此《NOWNEWS今日新聞》統整11月即將上路的新制，以及普發一萬元該如何領取，一文就能看清楚！

普發一萬元

行政院已公布「普發現金1萬元」發放辦法，「10000.gov.tw」官網上線，分為5種管道，除了11類人可享免登記11月12日直接入帳外，其餘上網登記（11月5日起為期5天）、造冊發放、ATM領現和郵局臨櫃領現的入帳時間，分別於11月11日、11月17日、11月24日陸續入帳。

普發一萬元符合資格者：

1.國內現有戶籍國民。

2.取得居留許可的無戶籍國民。

3.取得永久居留許可的外國人。

4.大陸地區、港澳、外國人為我國國民的配偶，並取得居留許可。

5.政府機關因公派駐國外人員及其具我國國籍眷屬。

6.115年4月1日至4月30日期間出生的新生兒。

可以直接入帳的對象：

須符合勞保年金、災保年金、國民年金（含原住民給付）、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金的月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼、安置兒少及公費就養榮民資格的民眾，以及各級政府機關因公派駐國外於國內現無戶籍人員及其具中華民國國籍眷屬。

高鐵「彈性乘車」取消

高鐵假日和尖峰時段自由座塞爆外溢成常態，影響乘車品質。高鐵11月10日起將取消「提前乘車彈性機制」。

以往旅客購買對號座車票後，旅客若臨時調整行程，高鐵給予彈性空間，民眾可持還未發車的對號車票提早搭乘較早車次的自由座。

不過，高鐵表示，觀察此現象越發頻繁，除了造成原班次座位浪費無法售予需要之旅客，更影響其他旅客之乘車品質，因此該彈性做法將走入歷史，改搭較早車次要換票。

高鐵增開147班次

除了取消彈性乘車之外，為因應年底通勤需求，自11月7日起至明年1月4日周末（五、六、日）及12月31日實施短期增班；每周末增開8至23班次，12月31日則增開2班次，以加強服務旅客，期間內總計增開147班次列車，包括南下74班及北上73班。

試管嬰兒補助再加碼

衛福部國健署自110年7月擴大不孕症試管嬰兒補助，截至114年8月底，已協助超過2萬6千對夫妻迎接逾3萬名新生兒。

衛福部指出，補助將於114年11月1日起再加碼，實施「不孕症試管嬰兒補助3.0」，調高多項補助金額，首胎第1次申請補助最高可達15萬元，其後各胎的第1次補助也由現行6萬元增加為15萬元，平均可涵蓋77%的療程費用。

地價稅開徵逾期恐加徵10%

地價稅是每年徵收一次，課稅的所屬期間為該年度的1月1日至12月31日。法定的繳納期間固定為每年的11月1日至11月30日；但2025年的11月30日適逢週日，因此繳納期限依法順延至下一個工作日，也就是2025年12月1日(一)。財政部提醒納稅人務必按時繳納，每逾期3天將加徵1%滯納金，最重可達10%，甚至可能遭強制執行或查封財產。

今年開徵的地價稅為課徵114年1月1日至12月31日期間的稅額，依土地稅法規定，以8月31日土地登記簿所載之所有權人為納稅義務人，並採縣市總歸戶制課徵，同一納稅義務人在同一縣市範圍內僅寄發1張繳款書。若納稅義務人在不同縣市擁有土地，將分別收到各地稽徵機關寄發的繳款書。

豬隻死亡保險新制

農業部宣布，將於114年11月1日起推動新制「豬隻死亡保險制度」，把原屬自願性投保的「運輸死亡保險」納入現行豬隻死亡保單。

未來養豬農民可以單筆豬隻死亡之保單保費，獲得豬隻在飼養場內死亡及運輸至屠宰場或拍賣途中死亡的理賠雙重保障，保障範圍更廣，且政府補助保費、保費、理賠標準與加額理賠皆維持不變，讓豬農有更多保障。114年9月起，農民便可向所在基層農會投保新制保單。

「假日輕急症中心」上路

為緩解急診壅塞，衛福部仿照日本開設「假日輕急症中心（UCC）」專門處理輕症病人，將於本週日（11月2日）試行上路。根據健保署規劃，目前6都共有13個地點，民眾UCC就醫處置部分負擔花費最多可省下600元，並且會由台大、長庚、亞東、成大等大醫院配合做為後援醫院。

50歲開打公費新冠、流感疫苗

疾管署表示，今年度公費流感及新冠疫苗將於11月1日開放第二階段接種，50至64歲無高風險慢性病成人等公費對象可前往施打。

11月1日起，全台各地的全聯、大全聯（共約120家門市）及家樂福（約32家門市）也將擇日設置疫苗接種站，更方便民眾接種疫苗，完成接種者還可獲得門市準備之健康好禮。

另外，公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件「有類流感症狀，且具特定身分的流感高傳播族群」的適用期間，由原規劃的10月1日至10月31日止，延長至11月15日止。

