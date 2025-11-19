普發一萬元變更大！百貨飯店回饋有感加碼

▲義享時尚廣場三方齊下推出「會員大返金」限時回饋活動。（圖／義享時尚廣場提供）

[NOWnews今日新聞] 因應政府普發現金一萬元政策上路，義享時尚廣場特別以「品牌優惠」結合「商場加碼」並攜手第一銀行義享天地聯名卡，三方齊下推出「會員大返金」限時回饋活動。高雄洲際酒店四天快閃限時限量販售「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。義大皇家酒店推出「把一萬元變成一趟旅程」的三大住房優惠，包含平日小旅行、跨年煙火夜、農曆春節走春專案。義大天悅飯店把萬元現金轉化為實質幸福感，包含11月30日前入住飯店，贈房客每人一張摩天輪搭乘券，以及多種住房專案優惠。

義享時尚廣場「會員大返金」限時回饋活動，從民生用品、時尚服飾到家電寢具一次囊括，希望讓每一位消費者都能將普發的一萬元花得精準、花得有感。除了同步攜手館內超過50家品牌祭出專屬優惠外，即日起至11月30日期間，只要義享卡會員於全館指定品牌當日累計消費滿10,000元，即可獲贈1,000元電子抵用金(限量，活動期間每會員可獲1份)，若使用第一銀行義享天地聯名卡刷卡累計消費滿10,000元，還能再加贈500元電子商品券，等同享受高達15%的購物回饋，提前引爆年底耶誕、跨年前夕的消費熱潮。

▲高雄洲際酒店推出限時特賣禮券「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。（圖／高雄洲際酒店提供）

高雄洲際酒店今年正式邁入開幕第四年，特別推出限時特賣禮券「Thanks 4 Giving 盛饗雙倍券」。凡以售價4,444 元超值價格購入票券，即可獲得雙倍額度8,888 元餐食消費金，可於 2026年1月2日至6月30日平日午晚餐期間，於館內四間餐廳使用，獨家週年餐食禮券僅限 11月20日至11月23日於官方線上商城獨家販售。此外，亦於週年慶期間推出「感恩際遇・四重回饋」，自即日起至11月28日止，凡於指定餐廳用餐，即可享多重餐飲回饋，並透過社群限時動態打卡再獲主廚精選前菜。活動更包含雙重刮刮樂抽獎，最大獎有機會獲得全桌免單禮遇或尊榮「總統套房住宿券」。

▲義大皇家酒店推出「把一萬元變成一趟旅程」的三大住房優惠。（圖／義大皇家酒店提供）

義大皇家酒店於12月30日前，推出「普發一萬 我最划算」專案，其中，「5000超值選」專案包含兩中床房型的雅緻家庭房住宿乙晚，搭配一家四口2大2小的翌日自助式早餐，並加碼贈送餐飲抵用券1,000元及原房續住不含早餐只要2,500元的超值優惠；至於「吃喝玩樂ALL IN萬」專案，只要10,000元，就可以享有雅緻家庭房住宿2晚及2大2小翌日自助式早餐乙次與2大2小的義大遊樂世界門票，並加碼提供餐飲抵用券1,500元。此外，義大皇家酒店於雙11檔期推出的快閃跨年方案，只要在11月21日前預訂「跨年親子住房三重奏專案」任一專案，就能用最優惠的價格入住。還有針對新春推出的「馬躍新春福滿門」專案。

▲「普悅同樂遊義大」住房專案，主打親子主題房。（圖／義大天悅酒店提供）

迎接普發現金熱潮，義大天悅飯店即日起至12月29日止，加碼推出「好事成雙1+1 PLUS」住房專案，溫馨家庭房平日連續住宿2晚或同日入住2間5,000元起。「普悅同樂遊義大」住房專案，親子住宿自帶遊戲室和各種玩具的Hape親子主題房(隨機主題)，2大2小每晚優惠價。即日起至12月29日止，還特別推出「感謝有你！軍公教醫護樂齡」優惠住房專案。

