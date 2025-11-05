普發一萬元「首波登記」開跑！ 4小時已達47萬人送件

圖/TVBS

「1萬元普發現金開放登記！」身分證尾數「0、1」率先登記，僅需填寫身分證、健保卡及銀行帳號，即可完成登記。11/10後不限尾數全民皆可登記，最快11/11入帳，11/17起可至ATM提領，11/24起則可至郵局臨櫃領取。11類特定對象免登記，政府將直接匯入原領取津貼或年金帳戶。財政部也提醒，已查獲4個假網站，民眾需留意詐騙風險，應確認政府網站結尾為「.gov.tw」，切勿落入陷阱！

普發現金一萬元今天（11/3）開放首波登記，採取身分證或居留證尾數分流制度，首日為尾數「0」和「1」的民眾。登記過程相當簡便，僅需輸入身分證、健保卡號及收款帳號即可完成。11/10後將不限尾數全民可登記，最快11/11傍晚可入帳。領取方式多元，11/17起可透過ATM提領，11/24起則可至郵局臨櫃領取。此外，共有11類特定對象免登記，將於11/12起直接匯入原領取政府津貼或年金的帳戶。

普發一萬元現金採用分流登記制度，今天（11/5）開放身分證或居留證尾數為「0」和「1」的民眾進行首波登記。登記首日網站運作順暢，民眾只需填入身分證、健保卡號及銀行帳號即可完成登記程序。11/5至11/9為分流登記期間，民眾需按照自己的身分證尾數在指定日期登記。

11/10之後將開放不限尾數的全民登記，最快於11/11（雙11）傍晚就會入帳。然而，許多不熟悉網路操作的長輩面臨困難，需要子女協助處理登記事宜。一位民眾表示，雖然自己不會操作，但會請小孩幫忙領取，只要知道入帳日期就好了。對於想要領取現金的民眾，除了可在11/24起到郵局臨櫃辦理外，也可於11/17起透過16家指定金融機構的實體ATM提領。同時，有許多長輩直接打電話到郵局詢問領取時間和方式，顯示出實體領取管道對某些族群的重要性。

特定對象如領有勞保、國民年金、職災保險等各項年金給付者，共計11類人將免登記，政府會於11/12開始直接匯入其原本領取政府津貼或年金的帳戶。一位民眾表示，因為老人家不會上網，去郵局比較方便，而自己則是會直接發到戶頭。財政部也提醒民眾注意詐騙風險，目前已查獲4個假網站，並依法要求網路服務業者停止解析或限制接取，同時封鎖相關網站。民眾應確認政府網站以「.gov.tw」結尾，以避免落入詐騙陷阱。

