普發一萬元ATM領款 郵局大排長龍

普發一萬元，台中市潭子區郵局ATM前大排長龍。(記者歐素美攝)

〔記者歐素美／台中報導〕普發現金1萬元，今天開放ATM領現，台中縣潭子區郵局等大排長龍，還有民眾拿著卡要代親友提領，旁邊民眾熱心提醒「沒有辦法幫別人代領喔」！

⠀⠀普發現金1萬元，自今天零時起至明年年 4月30日，符合領取資格的民眾，可攜帶全國任一金融機構(含郵局)的提款卡，到指定ATM機臺操作，即可領取現金 1 萬元！全臺超過 8 成的ATM都能領，跨行免收手續費。

⠀⠀今天一早，潭子區潭興路的郵局ATM前即大排長龍，有一位歐巴桑拿著卡要幫親友代領，結果領不出來，旁邊民眾溫馨提醒「只有未滿13歲孩童可由父母或監護人其中一人代領，不能幫父母或其他親友代領」，該民眾最後只好悻然離去。

一名男性家長要幫未滿13歲的小孩提領，結果也因不會操作而離去。

