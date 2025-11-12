普發一萬入帳了！「為什麼我還沒收到？」 財政部：請耐心等待

民眾期待已久的普發現金1萬，首批在今（12）日發放，已進行登記的民眾多數在一早就收到銀行通知，開心在網上分享。不過也有部分民眾尚未領到，對此財政部也發文解釋，要民眾「耐心等待」，另外也提醒有4種情況可能造成登記入帳失敗。

財政部指出，如果是直接入帳特定對象，或採登記入帳於11月5日至11月10日完成登記並檢核成功者，「不受鳳凰颱風影響，按原訂時程，自11月11日晚上6時起至11月12日依各家銀行作業陸續入帳」。

財政部指出首批普發現金已在12號入帳。圖／翻攝自財政部臉書

而領有勞保年金、災保年金、國民年金、老農津貼、農民退休儲金、勞工退休金之月退休金、身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼 、公費就養榮民、安置兒少，以及各級政府機關因公派駐國外無戶籍人員及其具有我國國籍眷屬者，不需登記，普發1萬會直接匯入個人帳戶。

不過也有部分已登記民眾反應尚未收到，對此財政部解釋， 「各家銀行作業程序及交易筆數不同，請耐心等待您的銀行撥款，透過補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳喔」。

財政部提醒，從11月13日零時起，可在普發現金官網上查詢登記結果，輸入輸入本人 / 代領人身分證或居留證號＋發放對象健保卡號（一次查一位）即可查詢入帳結果，成功者會顯示「款項已於11月12日入帳至○○○○○之本人金融帳戶：屬直接入帳對象且入帳成功，請補摺、查詢網銀或行動銀行確認入帳」；入帳失敗者則會出現「入帳失敗或核驗失敗：請重新登記或改以ATM領現（11月17日開放）或郵局領現（11月24日開放）」。

普發現金官網可查詢登記結果。圖／翻攝自財政部臉書

另外如果帳戶有以下4狀況，也可能會造成登記入帳失敗，分別是「帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致」、「無此帳戶」、「帳戶已結清」、「帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶」，提醒民眾如有疑問可撥打1988洽詢專線，或洽往來銀行客服查詢。

因應鳳凰颱風來襲！3偏鄉延後領取普發現金1萬元

另外因應鳳凰颱風來襲，屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉將延後領取普發現金1萬，財政部指出，原訂11月12日至25日開放領取，但因部分派出所位於土石流潛勢範圍，為了民眾安全，領取時間延後至「陸上警報解除後之翌日起2週內（每日 8:00-18:00）領取」。

3偏鄉延後領取普發現金1萬元。圖／翻攝自財政部臉書

