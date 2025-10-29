普發一萬入帳倒數！486團購雙11全館下殺36折
記者李鴻典／台北報導
「普發現金一萬」最快11月12日入帳，全台消費熱潮再度升溫。電商平台486團購宣布10月31日起至11月20日推出「雙11狂歡慶」，全館下殺36折起，不限金額下單即可參加111份好禮抽獎活動，單筆滿萬再加碼抽市價74,800元的「洗乾衣機堆疊組」。
486團購觀察，今年雙11熱門品項集中在除濕、烘衣、寢具與旅行周邊商品，「家中舒適、出門有型」成為普發金首選方向。凡於雙11活動期間下單不限金額皆可參加抽獎，共計送出111份獎項，包含最高可折抵5,000元的購物優惠碼、mini渦輪風扇、磁吸式保溫瓶及韓國THE LOEL居家養護組等；單筆訂單滿萬元可加碼抽市價74,800元的「486×LG WiFi洗乾衣機堆疊組（蒸洗脫15公斤＋除濕式乾衣10公斤）」。
LG系列商品祭出「11」結尾的限定歡慶價。除濕機14L下殺至14,911元、12L為13,511元，皆再加贈烘物箱。免曬衣乾衣機最高現省近萬元，登錄再送最高2,000元電子禮券。蒸氣滾筒洗衣機最低只要25,911元，加贈洗衣精一年份；AI智控洗乾衣機更從原價109,000元狂降至79,999元，現省近三萬元。
GPLUS WiFi雙側過濾超淨化空氣清淨機 Pro1000下殺36折，入手價不到不到萬元。多款生活小家電也祭出「11」結尾價應景，MAXRO石墨烯銀離子澎澎棉花被雙11價只要1,111元、慢回彈機能眠柔枕911元、雙電壓摺疊高速吹風機2,211元。另有高人氣旅行箱同步特惠，吸引準備出遊的消費者搶購。
486團購與多家金融機構與金流平台合作。使用「大哥付你分期」結帳，單筆滿10,000元可現折500元；聯邦銀行提供分期滿額最高2,200元回饋，永豐銀行則於11月1日至12日限定加碼，累積分期滿16,000元送1,100元、滿36,000元送3,200元。AFTEE先買後付最高可折抵450元，新戶首筆滿5,000元再現折200元。
迎接雙11購物節，台灣大哥大旗下先享後付服務「大哥付你分期」11月1日至30日祭出跨平台限時優惠，用戶於momo購物網、91APP、myfone網路門市等平台使用「大哥付你分期」付款享優惠，總回饋金額超過500萬元；新戶首次於任一平台使用「大哥付你分期」付款，且單筆購物滿3,000元，登記即送500 元mo幣。
台灣大針對喜愛購物用戶，串聯電信和電商服務推出「mo幣多Plus」方案，雙11活動期間於momo購物網購物，可享筆筆消費最高回饋8%，使用大哥付你分期結帳，全月累計最高再送5,999元mo幣；myfone網路門市與myfone分期商城同步祭出最高15% mo幣回饋；在91APP合作品牌與486團購使用「大哥付你分期」付款，滿額最高現折30%。
台灣LG電子發表全新 LG PuriCare™ 空氣照護系列產品，以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為核心理念，推出四款結合創新科技、設計美學與生活洞察的空氣照護家電新品。
新品包含：專為貓咪打造的 PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機、結合360° 環形喇叭與氣氛燈等五合一功能的 PuriCare™ AeroSpeaker空氣清淨機、搭載 AI+ 科技與雙重氣流淨化技術的 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以及採用新一代雙迴轉變頻壓縮機的 PuriCare™ 雙變頻除濕機。
台灣氣候長年潮濕，近年更因極端氣候影響不時夾帶豪雨，讓除濕已經成為日常。根據台灣三菱電機最新網路調查指出，台灣有高達60%家庭每週至少開啟除濕機1至2天，而當中使用除濕機的原因超過六成是為了要解決室內有霉味或潮濕問題，更是有近45%民眾將除濕機用來做乾衣用途。在選擇除濕機時發現超過八成的民眾最注重還是節能省電、除濕力效能兩大要點。
三菱電機本次針對台灣市場需求推出全系列都是變頻的升級版，部分機型除具備AI智慧偵測、HEPA及活性碳濾網外，為了符合2026年新一級能效、提高除濕力，更是將原先的三段熱交換器提升到了五段熱交換器，不僅是目前台灣市場唯一的日本原裝機種，更是結合除濕、空氣清淨與除臭三大功能，一機三體省空間，維持室內乾爽好空氣。
Wi-Fi 7 技術邁向普及，2025 年成為無線網路進入新世代的關鍵時刻。入門網通品牌 Mercusys 水星網路以「最超值價格升級最新世代網速」為主軸，迎戰雙 11 購物節，推出優惠：
Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh 系統(2入組)，11月7日至11月11日，限時特價 NT$4,999（原價 NT$6,999）。
Halo H27BE BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 Mesh 系統(3入組)，11月7日至11月11日，限時特價 NT$3,999（原價 NT$4,999）。
MR47BE BE9300 三頻Wi-Fi 7路由器，雙11限時特價 NT$3,299（原價 NT$3,999）。
MR27BE BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 路由器，11月7日至11月11日，限時特價 NT$1,399（原價 NT$1,499）
MR25BE BE3600 雙頻Wi-Fi 7 路由器，新品上市特價 NT$1,499。
MC210 旋轉式Wi-Fi 網路攝影機，新品上市 NT$699。
MB115-4G 無線 N 4G LTE 路由器 — 11月7日至11月11日，特價 NT$999（原價 NT$1,099）一機即可插卡上網，行動分享超輕鬆，無論居家或外出都能隨時連線。
全球新創 AI 智慧筆記 Plaud Note Pro在嘖嘖平台 10 / 28 中午12:00 起開放預購，Plaud Note Pro 建議售價為新台幣5,690元，自2025年10月28日中午12:00 起到2025年12月31日止，將於嘖嘖平台開放超早鳥預購方案，超早鳥預購期間可選擇三種方案購買：
方案一、購買單支Plaud Note Pro，價格為新台幣5,390元。
方案二、購買3支Plaud Note Pro，單支價格為新台幣5,260元。
方案三、購買6支Plaud Note Pro，單支價格為新台幣5,120元。
超早鳥預購期間購買，可享有最低九折起的產品購買優惠，再享有加贈3個月Pro會員方案。
AI浪潮正全面重塑全球製造與科技版圖，「AI＋半導體」已成為各國爭相投入的關鍵戰略。憑藉完整的晶片製造實力與AIoT技術應用能量，臺灣正穩步奠定智慧製造與創新科技的領先地位。29日，在經濟部產業發展署指導下，由資策會推動的「物聯網智造基地」於臺北文創會所舉辦「2025臺灣IC智造年會」，以「智造 in HUB！共創AIoT聚落」為主題，現場集結國內IC領導廠商、系統整合商、新創團隊與跨域應用夥伴共襄盛舉，展現八年深耕成果的創新能量，宣示臺灣AIoT產業鏈正蓄勢待發、全面綻放，邁向「科技島」的嶄新未來。
外貿協會（TAITRA）與 SEMI 旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟共同主辦的 2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，29日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓展出。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全臺最具規模的再生能源及淨零永續交流平台。
更多三立新聞網報導
北教大「型男教授」爆極樂後宮！夜夜笙歌猛嗑12女 校方回應了
阿緯出事了！點點心遭爆「蒸籠發霉、飯有蟑螂」業者：去年的事已清消
獨家／IKEA插旗宜蘭？網瘋傳誠徵店員啟事 業者給答案了
跨境電商夯！全家攜手亞馬遜 一本台灣護照助攻商品直通3億用戶
其他人也在看
限時$1,111開搶，AS集團：樂福鞋、穆勒鞋、平底鞋、高跟鞋等，百款女鞋特價入手攻略
原價5280的鞋款，現在限時特價只要$1,111，買一雙就省四千多！價格超級划算，就算是包色、包款，荷包也不會痛。這次AS集團品牌日把各種日常必備鞋款一次集合，不論是低跟鞋、高跟鞋、平底鞋、厚底鞋、毛毛拖鞋、樂福鞋、尖頭鞋、穆勒鞋，還是娃娃鞋等，每一雙都同時兼顧舒適和時尚。無論日常上班、逛街、還是出門吃宵夜，都能輕鬆搭出不同風格，一次入手幾雙，快速補齊鞋櫃裡應有的必備款，面對不同場合、天氣、心情、穿搭風格，打開鞋櫃都永遠有一雙最佳選擇。Yahoo好好買 ・ 11 小時前
DR.WU 超品日全場5折起，買1送1爆款精華、乳液、化妝水一次囤齊！秋冬換季保養必備
發現這篇的人一定超級幸運！這次 DR.WU 超品日限時推出超狂優惠，不只全場五折起，精華、乳液、化妝水等多款商品甚至還有買一送一，像是「角鯊潤澤修復精華油」、「杏仁酸亮白煥膚精華」、「玻尿酸保濕精華乳」、 「角鯊玫瑰果賦活精華油」等熱賣冠軍全都超特惠，根本就是囤貨的完美時機。尤其秋冬換季，保養真的不能偷懶！這時候最怕乾燥、暗沉、粗糙與細紋全都找上門。所以每到這個季節，從保濕、修護到抗老通通都很重要。無論你是乾肌、油肌還是混合肌，想要保濕、煥膚、抗老，都能靠DR.WU這個保養界神隊友搞定。趁現在只要是限時內，就能用半價入手醫美級保養，還有超多滿額贈品、回饋點數等著拿，這波實在太香，絕對不能錯過！Yahoo好好買 ・ 1 天前
開獎啦！大樂透頭獎上看4.3億 最新獎號出爐
台彩大樂透今（28）晚開出第114000100期，頭獎獎金上看4.3億，號碼由小至大為05、08、11、12、18、39；特別號為：37。其他獎項獎號如下：．今彩539：18、20、25、29、31。台視新聞網 ・ 1 天前
各通路搶普發1萬大爆發 超商打包賣370杯咖啡
搶進萬元商機，不僅開賣放大隨取卡，還能買370杯咖啡(圖/7-ELEVEN 提供)卡優新聞網 ・ 1 天前
威力彩兩億頭獎一注獨得 獎落台南永康
威力彩於每周一、四晚上8時30分開出當期獎號。第114086期開獎，重播請見下方。中獎號碼第一區為27、36、20、16、01、11，第二區為06。（實際中獎獎號以台彩公布為準。）Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 2 天前
好幸運！威力彩頭獎1注獨得2億 獎落這個縣市
台灣又有億萬富翁誕生了！今晚（27日）開獎的威力彩，頭獎1注中獎，中獎人獨得獎金2億元，獎落台南市永康區正強街141號「好運連連彩券行」。本期威力彩中獎號碼「01、11、16、20、27、36」，第二區「06」。本期今彩539中獎號碼「03、20、26、31、37」；39樂合彩中獎號碼「03、20、自由時報 ・ 1 天前
威力彩2億頭獎1注獨得！獎落「這縣市」 539開出2注頭獎落「2縣市」
台彩今（27）今晚開出第114000086期號碼，第一區號碼為01、11、16、20、27、36，第二區06。派彩結果出爐，頭獎開出1注，中獎獎金約2億元；今彩539方面，頭獎開出2注，每注獎金達80台視新聞網 ・ 1 天前
Logitech雙11購物節開跑，指定品項送李珠珢週邊、登錄發票再抽iPhone17
雙 11 購物盛典火熱開跑！Logitech 羅技宣布「雙 11 狂歡購物節」即日起至 11 月 16 日強勢登場，從辦公效率到電競戰力全面補齊，加碼再送限量週邊、萬元大獎與代言人 AI 女神李珠珢簽名明信片！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
參與獸醫師.病死豬一變再變 完整疫調凸顯防疫失靈
台中市 / 綜合報導 台中爆發非洲豬瘟疫調終於出爐，凸顯防疫嚴重失靈，豬農發現豬病死沒有通報，而是載運死豬的化製車駕駛，發現數量異常才通知養豬協會，協會再通知動保處，結果遇到國慶連假，動保處的賴姓獸醫師等到連假期結束才處理，而且竟然只有打電話過去，至於豬農諮詢王姓獸醫佐，投藥治療並婉拒採檢，市府也沒強制力介入，整個過程不但獸醫到底是哪些人搞不清楚，就連豬隻死了幾頭也變來變去，市府將責任推給獸醫和豬農，但農業局在事件中的鬆散，隨著疫調結果完全浮現。而中央災害應變中心也指出，第一隻豬發病死亡日疑似不是10月10日，會交由專家檢視後對外公布。動保處人員再次全副武裝，到台中梧棲這座養豬場消毒，確診非洲豬瘟第7天，正式疫調才終於出爐，台中市副市長鄭照新說：「案主跟他的兒子提供的疫調的說法不是那麼精確。」疫調拖7天，市府說是因為豬農疫調不精確。最新疫調查出，第一個通報的人不是獸醫也不是豬農，是養豬協會10月11日通報動保處，說有20豬隻死亡，推測為丹毒，動保處派賴姓獸醫了解情況，又碰上國慶連續假日，到了10月13日上班日，才打電話給豬農，豬農說已經諮詢王姓獸醫佐，說可能是放線桿菌胸膜肺炎，以備用藥投藥治療。隔天10月14日，動保處賴姓獸醫才到豬場疫調，豬農說已自行用藥婉拒檢驗，賴姓獸醫也只有訪視紀錄登錄，並回報說沒血便跡象不是非洲豬瘟典型症狀，也沒主動檢驗就離開，直到10月20日案場出現3歲種公豬死亡，王姓獸醫佐才再度通報動保處，動保處這時，再派賴姓獸醫和祁姓獸醫到場採樣，10月21日防檢署PCR初篩陽性。中華民國養豬協會潘連周說：「防疫視同作戰作戰要休息要放假的嗎，動保處的人員嚴重的失職。」疫調更發現，原本豬農通報病死豬有117隻，結果農業局清查，送化製的時候開出的三聯單紀錄，病死豬只有78隻，落差39隻，外界懷疑是不是豬農有私自處理病死豬。台中市農業局長張敬昌說：「老農也是只有一個途徑就是化製。」涉案的獸醫師也是變變變，從誤植的特約紀姓獸醫師開始，又冒出王姓獸醫佐。接著動保處還有派出賴姓獸醫師，結果10月20日當天，還有另一名祁姓獸醫師，而地檢署也在27日時，分別約談豬農父子，紀姓獸醫師和賴姓獸醫師，唯獨涉及電話問診涉嫌違反獸醫師法的王姓獸醫佐，沒有到場。王姓獸醫佐妻子說：「韓國訊號不好。」台中地檢署證實，夫妻兩人都出國不在台灣。台中市農業局長張敬昌說：「還沒有入境他違反獸醫師法第30條，得處新台幣10萬到50萬。」台中的養豬場確診非洲豬瘟，從一開始通報到疫調內容，以及病死多少頭豬，連參與的獸醫師人員，都一變再變，最新疫調版本出爐，也顯示出農業局的監督功能，在這次疫情失靈。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 2 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 4 小時前
MLB／敬遠規則因為大谷需修改？藍鳥教頭幽默回應
道奇隊日籍球星大谷翔平，在世界大賽第三戰單場擊出四支長打，另外獲得五次四壞，其中四次敬遠保送，單場九次打擊全數上壘引發熱議。藍鳥隊總教練史奈德（John Schneider）被問到敬遠規則是否應...聯合新聞網（運動） ・ 7 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 5 小時前
6小時死鬥道奇奪勝！大谷翔平開心衝本壘「日本連線」成亮點
世界大賽第3戰，道奇今（28）日在延長賽18局下靠Freddie Freeman轟出再見全壘打，以6比5擊敗藍鳥，系列賽2比1領先。隨著球飛出牆，大谷翔平興奮衝向本壘慶祝，佐佐木朗希與山本由伸也一同歡呼，日籍選手與翻譯組成「日本連線」開心跳躍慶祝勝利，成為賽後社群熱議焦點。鏡報 ・ 1 天前
臨時牙痛超崩潰！他找10間診所都要「等1個月」氣炸 牙助揭背後真相
許多牙醫診所都需要預約，因此若臨時牙痛就醫，往往無法立即看診，只能忍耐，造成不少人的困擾。一名網友表示，自己因牙痛想就醫，打了近10間診所卻都要等上一個月，忍不住好奇詢問：「台灣牙醫診所明明很多，為何還這麼忙碌？」貼文曝光後，引來不少牙助留言說明，並非診所不接患者，而是真的看不完，因為台灣人普遍缺乏牙齒照護概念，甚至基本清潔都做不好，才會出現突發牙齒問題。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
余祥銓妻曬全家福 「余天大女兒」罕露面超吸睛！
娛樂中心／江姿儀報導資深藝人余天愛妻李亞萍因肌膜炎導致軟骨磨損，需依靠輪椅行動，上下樓也得使用行動電梯輔助，甚至出席孫女抓周宴還因興奮激動到險些摔倒。今（27日）媳婦柔柔分享全家福，曝光75歲婆婆李亞萍的最新近況，余天大女兒余筱萍也罕見露面。民視 ・ 1 天前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
世界大賽G3道奇回主場 大谷開轟陽春砲生涯季後賽第10轟
MLB（Major League Baseball ，美國職業棒球大聯盟）道奇巨星大谷翔平，今天在世界大賽第3戰道奇主場擔任先發開路先鋒，大谷面對藍鳥隊41歲先發投手薛澤（Max Scherzer）的投球，連續2球都積極揮棒，首打席擊出二壘安打攻佔得點圈。太報 ・ 1 天前