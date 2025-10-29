普發一萬入帳倒數！486團購雙11全館下殺36折

記者李鴻典／台北報導

「普發現金一萬」最快11月12日入帳，全台消費熱潮再度升溫。電商平台486團購宣布10月31日起至11月20日推出「雙11狂歡慶」，全館下殺36折起，不限金額下單即可參加111份好禮抽獎活動，單筆滿萬再加碼抽市價74,800元的「洗乾衣機堆疊組」。

486團購雙11抽獎活動，最大獎為市價74,800元的洗乾衣機堆疊組。

486團購觀察，今年雙11熱門品項集中在除濕、烘衣、寢具與旅行周邊商品，「家中舒適、出門有型」成為普發金首選方向。凡於雙11活動期間下單不限金額皆可參加抽獎，共計送出111份獎項，包含最高可折抵5,000元的購物優惠碼、mini渦輪風扇、磁吸式保溫瓶及韓國THE LOEL居家養護組等；單筆訂單滿萬元可加碼抽市價74,800元的「486×LG WiFi洗乾衣機堆疊組（蒸洗脫15公斤＋除濕式乾衣10公斤）」。

LG系列商品祭出「11」結尾的限定歡慶價。除濕機14L下殺至14,911元、12L為13,511元，皆再加贈烘物箱。免曬衣乾衣機最高現省近萬元，登錄再送最高2,000元電子禮券。蒸氣滾筒洗衣機最低只要25,911元，加贈洗衣精一年份；AI智控洗乾衣機更從原價109,000元狂降至79,999元，現省近三萬元。

不少民眾趁雙11活動檔期至486團購門市諮詢、體驗產品。

GPLUS WiFi雙側過濾超淨化空氣清淨機 Pro1000下殺36折，入手價不到不到萬元。多款生活小家電也祭出「11」結尾價應景，MAXRO石墨烯銀離子澎澎棉花被雙11價只要1,111元、慢回彈機能眠柔枕911元、雙電壓摺疊高速吹風機2,211元。另有高人氣旅行箱同步特惠，吸引準備出遊的消費者搶購。

486團購與多家金融機構與金流平台合作。使用「大哥付你分期」結帳，單筆滿10,000元可現折500元；聯邦銀行提供分期滿額最高2,200元回饋，永豐銀行則於11月1日至12日限定加碼，累積分期滿16,000元送1,100元、滿36,000元送3,200元。AFTEE先買後付最高可折抵450元，新戶首筆滿5,000元再現折200元。

迎接雙11購物節，台灣大哥大旗下先享後付服務「大哥付你分期」11月1日至30日祭出跨平台限時優惠，用戶於momo購物網、91APP、myfone網路門市等平台使用「大哥付你分期」付款享優惠，總回饋金額超過500萬元；新戶首次於任一平台使用「大哥付你分期」付款，且單筆購物滿3,000元，登記即送500 元mo幣。

雙11購物節使用「大哥付你分期」付款，於momo購物網、myfone網路門市、486團購、91APP合作品牌分期輕鬆買、回饋再加倍。

台灣大針對喜愛購物用戶，串聯電信和電商服務推出「mo幣多Plus」方案，雙11活動期間於momo購物網購物，可享筆筆消費最高回饋8%，使用大哥付你分期結帳，全月累計最高再送5,999元mo幣；myfone網路門市與myfone分期商城同步祭出最高15% mo幣回饋；在91APP合作品牌與486團購使用「大哥付你分期」付款，滿額最高現折30%。

台灣LG電子發表全新 LG PuriCare™ 空氣照護系列產品，以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為核心理念，推出四款結合創新科技、設計美學與生活洞察的空氣照護家電新品。

LG以「為貓而生」為設計理念，推出PuriCare AeroCatTower空氣清淨機，一機結合四大功能。

新品包含：專為貓咪打造的 PuriCare™ AeroCatTower 空氣清淨機、結合360° 環形喇叭與氣氛燈等五合一功能的 PuriCare™ AeroSpeaker空氣清淨機、搭載 AI+ 科技與雙重氣流淨化技術的 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機，以及採用新一代雙迴轉變頻壓縮機的 PuriCare™ 雙變頻除濕機。

台灣氣候長年潮濕，近年更因極端氣候影響不時夾帶豪雨，讓除濕已經成為日常。根據台灣三菱電機最新網路調查指出，台灣有高達60%家庭每週至少開啟除濕機1至2天，而當中使用除濕機的原因超過六成是為了要解決室內有霉味或潮濕問題，更是有近45%民眾將除濕機用來做乾衣用途。在選擇除濕機時發現超過八成的民眾最注重還是節能省電、除濕力效能兩大要點。

三菱電機本次針對台灣市場需求推出全系列變頻升級版。

三菱電機本次針對台灣市場需求推出全系列都是變頻的升級版，部分機型除具備AI智慧偵測、HEPA及活性碳濾網外，為了符合2026年新一級能效、提高除濕力，更是將原先的三段熱交換器提升到了五段熱交換器，不僅是目前台灣市場唯一的日本原裝機種，更是結合除濕、空氣清淨與除臭三大功能，一機三體省空間，維持室內乾爽好空氣。

Wi-Fi 7 技術邁向普及，2025 年成為無線網路進入新世代的關鍵時刻。入門網通品牌 Mercusys 水星網路以「最超值價格升級最新世代網速」為主軸，迎戰雙 11 購物節，推出優惠：

Mercusys雙11優惠全面開跑， Wi-Fi 7路由器與智慧攝影機同步降價，最高下殺7折起。

Halo H47BE BE9300三頻 Wi-Fi 7 Mesh 系統(2入組)，11月7日至11月11日，限時特價 NT$4,999（原價 NT$6,999）。

Halo H27BE BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 Mesh 系統(3入組)，11月7日至11月11日，限時特價 NT$3,999（原價 NT$4,999）。

MR47BE BE9300 三頻Wi-Fi 7路由器，雙11限時特價 NT$3,299（原價 NT$3,999）。

MR27BE BE3600 雙頻 Wi-Fi 7 路由器，11月7日至11月11日，限時特價 NT$1,399（原價 NT$1,499）

MR25BE BE3600 雙頻Wi-Fi 7 路由器，新品上市特價 NT$1,499。

MC210 旋轉式Wi-Fi 網路攝影機，新品上市 NT$699。

MB115-4G 無線 N 4G LTE 路由器 — 11月7日至11月11日，特價 NT$999（原價 NT$1,099）一機即可插卡上網，行動分享超輕鬆，無論居家或外出都能隨時連線。

全球新創 AI 智慧筆記 Plaud Note Pro在嘖嘖平台 10 / 28 中午12:00 起開放預購，Plaud Note Pro 建議售價為新台幣5,690元，自2025年10月28日中午12:00 起到2025年12月31日止，將於嘖嘖平台開放超早鳥預購方案，超早鳥預購期間可選擇三種方案購買：

方案一、購買單支Plaud Note Pro，價格為新台幣5,390元。

方案二、購買3支Plaud Note Pro，單支價格為新台幣5,260元。

方案三、購買6支Plaud Note Pro，單支價格為新台幣5,120元。

超早鳥預購期間購買，可享有最低九折起的產品購買優惠，再享有加贈3個月Pro會員方案。

AI浪潮正全面重塑全球製造與科技版圖，「AI＋半導體」已成為各國爭相投入的關鍵戰略。憑藉完整的晶片製造實力與AIoT技術應用能量，臺灣正穩步奠定智慧製造與創新科技的領先地位。29日，在經濟部產業發展署指導下，由資策會推動的「物聯網智造基地」於臺北文創會所舉辦「2025臺灣IC智造年會」，以「智造 in HUB！共創AIoT聚落」為主題，現場集結國內IC領導廠商、系統整合商、新創團隊與跨域應用夥伴共襄盛舉，展現八年深耕成果的創新能量，宣示臺灣AIoT產業鏈正蓄勢待發、全面綻放，邁向「科技島」的嶄新未來。

「2025臺灣IC智造年會」打造三大主題型AIoT情境體驗區（未來生活、產業升級、智慧永續），以「技術可見、應用可感、創新可連結」為核心理念，匯集超過20項來自國內AIoT新創與晶片夥伴的創新應用成果，展現臺灣AIoT聚落的蓬勃生命力。

外貿協會（TAITRA）與 SEMI 旗下 GESA 綠能暨永續發展聯盟共同主辦的 2025「台灣國際智慧能源週Energy Taiwan」與「台灣國際淨零永續展Net-Zero Taiwan」，29日起至31日一連三天於台北南港展覽館1館1、4樓展出。今年共有450家業者使用近1,600攤位，為全臺最具規模的再生能源及淨零永續交流平台。

2025台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展，外貿協會董事長黃志芳、GESA綠能暨永續發展聯盟共同主席暨友達能源事業群總經理林恬宇、經濟部常務次長賴建信、SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸等產官領袖共同揭開展會序幕。

