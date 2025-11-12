普發一萬入帳備註寫「行政院發」！他一句話嗆爆沈伯洋

全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳，許多民眾已陸續收到銀行通知。國民黨前發言人鄧凱勛表示，拚領一萬，找國民黨；收割一萬，找民進黨，當初造謠抹黑撕裂社會當大家失憶嗎？他更怒問綠委沈伯洋，行政院是不是也在配合大陸統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？

全民普發1萬首波今日凌晨開始入帳。（圖/資料照）

鄧凱勛今天（12日）在臉書發文表示，今日民眾期待已久的普發一萬陸續到帳，抬頭洋洋灑灑寫「政院發」，且前幾天看到許多綠營的民意代表，不斷在社群發文表示要領一萬，可以找民進黨的服務處幫忙，或是收割普發現金一萬變成綠營政績，種種舉動讓人瞠目結舌，驚訝於綠營的臉皮怎能厚到如此不可思議！

廣告 廣告

圖取自鄧凱勛臉書。

鄧凱勛指出，遙想今年年中，國民黨率先提出還稅於民、還錢於民的概念時，民進黨鋪天蓋地的抹黑與造謠，沈伯洋更是提出這是「窮台三招之一」，意有所指的影射藍白是幫忙中共統戰，營造一股普發現金是毀憲亂政、背叛國家的感覺，台灣社會的撕裂雪上加霜。

鄧凱勛進一步指出，結果呢？大惡罷結束，民進黨被民意狠狠打臉後，窮台三招突然不是招了，憲不毀政不亂了，普發現金變成好棒棒，這個髮夾彎來得又急又猛，讓人不禁懷疑之前的民進黨跟現在的民進黨，誰才是真正的他們？現在看到行政院與民進黨的這些黨公職們，匆匆忙忙的出來收割、甚至說出領一萬找民進黨云云

鄧凱勛最後表示，他只想問沈伯洋一句：行政院是不是也在配合大陸統戰？綠營民代是不是也在執行「終極窮台計畫」？台灣人民不會忘記民進黨到處無止盡的造謠與抹黑，現在要找民進黨的，是算當初撕裂台灣社會的帳吧？

延伸閱讀

疫苗接種率下降！加拿大麻疹疫情失控 喪失「清零國」地位

鳳凰颱風11縣市停班停課！35家醫院門診調整一次看

別被騙了！北、東「中場休息」倒數 粉專：雨又會多起來