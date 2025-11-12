普發一萬入帳備註寫「行政院發」藍白轟厚臉皮：割稻尾第一

普發現金到帳註明行政院發。（鄧凱勛臉書）

普發一萬今天起陸續入帳，但備註欄特別寫「行政院發」、「全民＋1政府相挺」，藍白今忍不住開嗆。民眾黨立院黨團列出行政院長卓榮泰、綠委們先前不支持普發現金的言論，酸民進黨割稻尾第一，竟把先前所稱的「違憲、賣台」普發一萬變自己德政。國民黨前發言人鄧凱勛也批，民進黨厚臉皮到不可思議。

國民黨前發言人鄧凱勛今指出，民眾期待已久的普發一萬陸續到帳，抬頭卻洋洋灑灑寫「政院發」，且前幾天看到許多綠營的民意代表，不斷在社群發文，表示要領一萬可以找民進黨的服務處幫忙，讓人瞠目結舌，驚訝綠營的臉皮怎能厚到如此不可思議。

廣告 廣告

鄧凱勛指出，今年年中，國民黨率先提出還稅於民、還錢於民的概念時，民進黨鋪天蓋地的抹黑與造謠，綠委沈伯洋更是提出這是「窮台三招之一」，意有所指的影射藍白是幫忙中共統戰，營造一股普發現金是毀憲亂政、背叛國家的感覺；大惡罷結束，民進黨被民意狠狠打臉後，窮台三招突然不是招了，憲不毀政不亂了，普發現金變成好棒棒，讓人不禁懷疑之前的民進黨跟現在的民進黨，誰才是真正的他們？

民眾黨團也於臉書發文表示，政府連年超徵近兩兆，經過在野黨好幾個月努力爭取，終於把錢交還人民手中，但今天入帳可見備註欄寫著「全民＋1 政府相挺」，「那是民進黨向全民公告『自打臉』」。

民眾黨團並盤點，卓榮泰曾說「大家拿到錢只能買遙控飛機。普發現金違憲還要舉債，我天人交戰。」而民進黨團總召柯建銘說，「普發現金是賣台行為，藍白買票必遭人民唾棄！」另外，綠委吳思瑤稱「普發現金是中共認知作戰介入罷免」、綠委沈伯洋認為「普發現金是共產黨的招，先窮台，再統一」。

民眾黨團指出，如今民進黨卻把自己一路痛批的「違憲、賣台」普發一萬，變成自己的德政；吳思瑤等一票立委民意代表更紛紛高掛「普發現金服務處」布條，想完美收割。

廣告 廣告

民眾黨團強調，普發一萬，真的不像賴清德總統說的「買個菜就沒了」，這一萬不但可以讓人民好好運用辛苦的勞動所得、還財於民，還可以讓人民目睹一幕幕官場現形記，撕爛這些民進黨政客的雙標假面。

【看原文連結】