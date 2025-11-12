普發一萬入帳啦！郵局ATM大排長龍 民眾笑領現金嗨喊：「真的來了！」

▲一早就排！普發一萬入帳，郵局ATM提款人潮畫面。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】政府普發一萬元正式入帳，民眾今（12）日一早紛紛前往郵局提款，久違的人潮再現。高雄各地郵局外，不少民眾頂著大太陽排隊，場面相當熱絡。

在高雄某郵局門口，民眾一早就排成長龍，等候使用中華郵政自動櫃員機（ATM）提領現金。有人手拿提款卡、存摺查看，有人幫家中長輩代領，現場氣氛雖熱，但秩序良好。不少人表示：「錢一進帳就想趕快領出來用在生活開銷上。」

郵局人員提醒，近期領取現金的民眾較多，建議可多利用網路銀行或非尖峰時段提款，避免久候。此外，郵局也呼籲民眾提高警覺，勿輕信任何來路不明的簡訊或電話，提防詐騙集團趁機作案。

這波普發現金政策上路後，不僅帶動民眾消費意願，也讓各地ATM重現排隊盛況，成為街頭一景。（圖╱記者王苡蘋攝）