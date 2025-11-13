



中部中心 ／ 南投報導

南投有民眾領到普發一萬的現金入帳，卻開心不起來！自己和兩個孩子，一共收到3萬元，卻被銀行判定資金流異常，帳戶遭鎖凍結，錢根本動不了。民眾說打給銀行端，客服說得請她帶雙證件到銀行解釋金流，不過南投住家，距離最近的分行在彰化，騎車來回就要1個小時20分鐘，氣得抱怨，根本是擾民。





普發一萬入帳被判資金流異常 2寶媽有錢領不出

太崩潰了 收到普發一萬入帳通知民眾帳戶就被鎖 有錢領不出。（圖／翻攝畫面）





實在太崩潰了，打開手機銀行APP收到，普發一萬元入帳通知，卻領不出來，原來2寶媽李小姐，登記自己和兩個孩子入銀行帳戶一共三萬入帳，錢來了，先操作付房租的轉帳就被擋了，更別說想幫孩子買眼鏡，本來以為只是網路功能被鎖，去了超商提款，也不能用，電話詢問銀行客服，得到的答案是，資金流異常！李小姐說，銀行的數位帳戶，平時會用來繳費都沒有問題，誰也想不到，政院的普發現金下來，帳戶秒被鎖起來凍結。加上，距離南投竹山住家，最近的銀行分行在彰化，騎車來回就要80分鐘，收到普發現金，帳戶被鎖，聽在其他民眾耳裡也覺得擾民。

銀行告知資金流異常 ２寶媽回覆哪裡異常？ 臨櫃銀行解鎖帳戶騎車來回８０分鐘。（圖／翻攝畫面）

銀行端表示，帳戶若被鎖，可以致電24小時客服啟動解鎖程序，或者帶著雙證件親自臨櫃辦理。銀行局也通令金融機構進行清查，若發生提領或入帳普發1萬，導致民眾帳戶被鎖，得在最短時間把錢還給民眾，恢復帳戶正常使用。

