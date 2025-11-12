普發一萬入帳！民眾嗨「幸福」 「這日」可查未入帳原因
普發一萬元政策已正式啟動，首批符合資格的1046萬人陸續收到入帳通知，許多民眾形容這筆意外之財帶來極大幸福感。財政部表示，尚未收到款項的民眾不必擔心，各銀行撥款速度不同所致，並宣布11月13日將開放查詢系統。若發現入帳或核驗失敗，民眾可重新登記或改為領取現金。同時，全台飯店業者積極推出多項住宿及餐飲優惠方案，希望藉此刺激消費，擴大普發政策的經濟效益。
收到普發一萬元的民眾紛紛表達喜悅之情，有人驚喜發現帳戶突然增加一萬元，形容「錢錢來的感覺真的好幸福」。許多民眾已規劃將這筆款項用於旅行，有人計劃明年飛往日本，也有人視為旅遊基金的額外補充。對於暫時無法工作的民眾而言，這一萬元更是及時的經濟支援。部分民眾注意到LINE Bank似乎是最早入帳的銀行之一，而有些使用合作金庫的民眾則尚未收到通知，所幸後來在上午也接到入帳訊息。
對於尚未收到款項的民眾，財政部解釋主要原因是各銀行撥款速度不同，並將於11月13日開放查詢系統。入帳失敗可能有四種原因：帳號與身分證不符、無此帳戶、帳戶已結清或被列為警示帳戶。
各大飯店業者積極推出優惠方案，希望吸引民眾消費。台北君悅飯店凱菲屋經理黃泓翔表示，聖誕節和跨年的訂位已客滿，期望普發一萬元能增加平日1至2成的來客數。君悅8家餐廳推出週一至週三最多6000元抵7800元的優惠。台北萬豪酒店行銷公關經理孫儀恬指出，酒店推出一泊二食方案，現省近2萬元並贈送高空景觀餐廳海陸餐，農曆春節和二二八連假均可使用，預估可帶動1至2成業績成長。
JR東日本飯店也推出限量10間和牛一泊二食方案，價格僅1萬元，已全數秒殺，預計整體營收將成長5%至8%。美福則提供滿萬元消費有機會兌換價值6680元的招牌菜，高雄日航飯店平日每晚房價最低降至6900元。各業者紛紛使出渾身解數，希望讓消費者感受到實惠，進而提高消費意願。
