普發一萬入帳 Q4將受惠的他
財經中心／廖珪如報導
瓦城泰統集團（2729）公布2025年第三季財報，累計前三季營收46.17億元，寫下歷年同期次高；營業毛利23.67億元、營業利益3.49億元、歸屬於母公司稅後淨利2.79億元、EPS達6.52元。第三季單季營收達15.65億元，成為單季歷史第三高；營業毛利8.1億元、營業利益1.32億元、歸屬於母公司稅後淨利1.05億元、EPS為2.45元，凸顯集團穩健的營運表現。
回顧第三季，主要受惠於暑假旅遊旺季、父親節聚餐及教師節連假等檔期商機，搭配新展店效益顯現，帶動整體業績表現亮眼。集團積極發展多品牌及精準展店策略，包括進駐台北信義指標新百貨Dream Plaza開出1010湘與YABI Kitchen雙品牌，成功創造聚客效益帶動開幕業績；中南部的佈局方面，則接連插旗台中米平方商場與新光三越台南小北門店，憑藉強大品牌力開發潛力區域及商場，進而持續深化全台布局。
此外，第三季季底台中新光三越重啟營運，館內瓦城、時時香及樂子The Diner三品牌同步回歸，作為集團在中部地區的指標門市群，不僅將成為營運成長的強力推手，更為第四季業績注入強心針。
尾牙春酒啟動
展望第四季，瓦城泰統集團迎來多重營運成長契機，隨周年慶、三大連假及歲末聚餐旺季接續登場，整體營運展望持續正向。「時時香」亦於十月底進駐台南三井 Outlet，開幕表現亮眼；「瓦城」則將於十二月進駐三重全新商場 CITYLINK，持續擴大全台展店版圖。同時，集團順應年底聚餐熱潮與政府普發一萬元商機，於十一月五日正式啟動「尾牙春酒專案」，針對四人、五人及十人聚餐規模量身打造多款套餐，結合創意行銷活動，鎖定中小企業與團體聚餐市場，全力搶攻歲末餐敘商機，帶動第四季營運再拚高峰。
美國首店開幕
海外布局方面，瓦城泰統集團美國首間「Very Thai」門市將於十二月進駐洛杉磯大型指標商場 Westfield Century City 試營運。該地區堪稱「美國版信義區」，集結全球知名品牌與高端消費客群，是南加州最具代表性的核心商圈之一。此據點的開幕，象徵集團國際化布局正式啟動，為「30500藍圖」揭開全新篇章。
瓦城此次進軍美國市場，不僅鎖定華人族群，更以全美消費者為主要目標。泰式料理長年為美國最受歡迎的亞洲美食之一，市場潛力巨大。團隊多次親赴加州實地勘察，深入品嚐當地數十家泰式餐廳後，更加確信瓦城在口味、品質與營運標準上具備獨特競爭力，有信心在美國市場成為無可匹敵的泰式餐飲品牌。
隨著首店開幕，集團將以洛杉磯為起點，逐步拓展至南加州、北加州，進而推進全美主要城市布局，為品牌開啟嶄新的國際成長篇章。
