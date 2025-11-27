普發一萬入手！檀健次率先上身 Michael Kors「Jordi 小折包」太帥， 許路兒、Melody同款升級一次看
自推出以來，Michael Kors Jordi 小折包便憑藉百搭外型與實用細節，迅速成為明星與時尚名人的心頭好！
升級版本一登場，便吸引品牌全球代言人檀健次率先背上，帥氣詮釋這款小折包的都會魅力，時髦俐落又率性。
另外，包括 Melody、隋棠、許路兒與大陸女星朱珠皆以它打造私服造型，使其穩居品牌最受歡迎包款之一。今年秋冬，Michael Kors 以更精緻的工藝與嶄新細節再度升級 Jordi 小折包，「美包製造機」的實力可見一斑。
Jordi 小折包延續「折紙美學」設計概念，包身能依需求變換為梯型或長方形，使用者可自由調整外型，呈現更立體、也更具個性的視覺層次。包款可輕鬆折起收納，是旅行與通勤造型的理想選擇。最大亮點則是全新加入的 MK 金屬掛飾，增添俐落金屬光澤，讓整體更具精品精緻度。搭配可拆卸肩帶、磁釦與拉鍊雙重安全開口，外觀與機能兼具，是日常造型與差旅需求間的完美平衡。
明星同款一次看
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
