普發一萬全台縣市加碼進度！新竹市多發5千元 這縣市加碼3千

普發現金1萬元採登記入帳方式，最快11月12日就能拿到手。示意圖／陳儷文攝

全民普發一萬元今（5）日正式開放線上預先登記，依身分證或居留證尾數進行分流，截至下午16時，已逾75萬民眾進行登記。除了中央發放的一萬元之外，多個地方縣市也陸續傳出加碼，有部分縣市已確定發放，或朝這方向進行，但也有縣市仍在研議中，究竟您戶籍所在地是否加發，《鏡報新聞網》整理各縣市政府目前對此的態度。

台北市長蔣萬安。圖／董孟航攝

台北市：研議中

台北市議會民進黨團主張「還稅於民」，日前提案普發2.1萬元，國民黨團則是提案建請市府參酌財政紀律，提出一定比例普發，金額則是授權市府彈性考量，沒有明定，本月15日議會一讀會已通過藍、綠版本，交付委員會審查。對此，台北市長蔣萬安表示，有充分跟議員溝通交換意見，財政局長胡曉嵐則表示會再試算，基本上會在兼顧財政紀律上才做計算，會研議辦理。

新北市長侯友宜。圖／董孟航攝

新北市：會有活動優惠

新北市議會民進黨團8月提案普發4.6萬現金，要求編列特別預算還稅於民，議長蔣根煌裁示送市府研究辦理。對此，新北市長侯友宜日前回應，新北市仍有累積887億元債務待償，不管是賣土地或舉債，都無法發到4.6萬，呼籲議員多多慎思。

侯友宜表示，普發現金1萬元上路之後，剛好碰上新北市這一段時間有很多大型活動，包括新北歡樂耶誕城、跨年煙火以及明年1月份的年貨市集等，這些活動都會跟普發現金1萬元結合，推出相關的優惠方案。

基隆市長謝國樑。圖／李智為攝

基隆市：僅在動議階段

民進黨議員鄭文婷8月11日提出動議，建議市府在編列明年度預算時，研議普發現金2萬元。對此，基隆市政府副發言人林廷翰表示，尊重議員質詢。

桃園市長張善政。圖／翻攝自張善政臉書

桃園市：不會加發

民進黨議員魏筠10月3日提出臨時動議，認為桃園市獲中央超徵稅額67億元，加上標售土地、稅課等超收，以及115年中央統籌分配款34億元，財政有餘裕，因還稅於民，主張普發市民1.5萬元，並於議會中通過。對此，桃園市府回應「尊重議會決議」，但基於財務現況，實無普發現金餘裕，資源會優先投入重大公共建設與市民所需。

新竹市代理市長邱臣遠。圖／李智為攝

新竹市：2026年加發5000

新竹市代理市長邱臣遠10月8日表示，為推動地方內需經濟，將在明年度編列預算，針對今年9月30日（含）前設籍的市民，每人發放5000元消費金，發放人數預計超過45萬業，相關預算將送新竹市議會審議。

新竹縣長楊文科。圖／李智為攝

新竹縣：不會加發

民進黨議員歐陽霆9月30日提案，為實現還稅於民普發3.4萬元，獲得議會通過。對此，新竹縣長楊文科10月7日表示，縣府目前仍有約81億元長短期負債，財力根本不允許，雖提案在議會通過，但縣府無力也不會發放。

苗栗縣：

暫無普發加碼相關消息

臺中市長盧秀燕。圖／李鍾泉攝

台中市：研議中

台中市議會9月24日針對普發現金5萬元提案持續討論，民進黨團要求將超徵稅收還稅於民，國民黨團則認為是假議題。議長張清照會中裁示，由市府研議辦理並於1個月後報告。對此，台中市長盧秀燕表示，市府並無超徵，若要發放5萬元，需動用1400億元，高達年度預算7成，呼籲審慎思考。

彰化縣長王惠美。圖／李智為攝

彰化縣：不會加發

民進黨議員賴清美10月8日提出，可比照新竹市發放消費金，國民黨議員曹嘉豪則表示，不排斥發放現金，但要量力而為。對此，彰化縣政府表示，縣庫財源拮据錢不夠用，目前不可能跟進。

南投縣：

暫無普發加碼相關消息

雲林縣長張麗善。圖／李鍾泉攝

雲林縣：研議中

民進黨議員蔡孟真、張維崢8月26日提案，比照中央「還稅於民」精神，將過去4年中央退稅補助50.38億元退還縣民，每人1萬元。對此，雲林縣長張麗善表示，每年的退稅補助預算已審議通過並且執行完畢，50.38億元並不存在。議長黃凱裁示，請縣府認真研議辦理。

嘉義縣：

暫無普發加碼相關消息

嘉義市長黃敏惠（中）。圖／李智為攝

嘉義市：朝發放3000研議

國民黨議員張秀華5日指出，嘉義市去年稅收盈餘達11.07億元，財政穩健且有餘裕，提案要求市府研議加碼普發每人3000元，實施「普發一萬隨三千」加碼方案，獲全場議員全數支持，議長陳姿妏拍板定案通過。對此，市長黃敏惠回應，會將把議會建議帶回研議，並承諾會「朝這方向努力去做」，但也強調須審慎考量財政平衡，市府將儘快評估財源與執行時程，適時將方案送議會討論，期望府會合作，讓市民早日領到「加碼紅包」。

臺南市長黃偉哲。圖／李鍾泉攝

台南市：不會加發

民進黨團8月18日提案，將超收的稅額和罰款以普發現金的方式還給市民，國民黨團同意並建議普發1000元。對此，台南市長黃偉哲回應，市府財政有困難，目前並無浦發現金的財務條件，但承諾會進行研議。

高雄市：

暫無普發加碼相關消息

屏東縣：

暫無普發加碼相關消息

宜蘭縣：

暫無普發加碼相關消息

花蓮縣長徐榛蔚。圖／翻攝自徐榛蔚臉書

花蓮縣：不會加發

花蓮縣議會曾決議通過議員提出的普發縣民每人5萬元提案。但花蓮縣政府在7月回應，普發5萬元沒有法律依據，且財劃法分配數額未獲中央通知，目前也沒有財源，因此不會普發。

台東縣：

暫無普發加碼相關消息

金門縣：

暫無普發加碼相關消息

澎湖縣：

暫無普發加碼相關消息

連江縣：

暫無普發加碼相關消息



