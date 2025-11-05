普發一萬出遊去！iPASS一卡通最高回饋20%

▲iPASS一卡通串聯旅宿、3C、零售與交通等多元場景，提供最高達20%的回饋。（圖╱iPASS一卡通提供）

[NOWnews今日新聞] 普發一萬元今（5）日剛上路，國內消費與旅遊市場再度升溫。iPASS一卡通趁勢推出「11月旅遊回饋季」，以「全民旅遊振興」為主軸，串聯旅宿、3C、零售與交通等多元場景，提供最高達20%的回饋，鼓勵民眾以智慧支付暢遊全台，讓每筆消費都更有價值。

IPASS MONEY普發現金放大術，活動期間於旅宿平台「AsiaYo」使用iPASS MONEY APP付款享10%回饋，讓出遊住宿超輕鬆。旅遊途中最擔心3C產品故障或沒電，即日起至燦坤門市使用iPASS MONEY APP付款可享8%回饋，採購旅遊電器、行動電源等用品時，還能同步累積回饋，一舉兩得。

廣告 廣告

▲活動期間於旅宿平台「AsiaYo」使用iPASS MONEY APP付款享10%回饋，讓出遊住宿超輕鬆。（圖╱iPASS一卡通提供）

此外，iPASS MONEY APP消費超方便，於全台指定店家掃「一卡通TWQR立牌」付款，消費皆可享5%回饋，每月最高上限100點，讓日常用餐、購物輕鬆累積點數，消費回饋無所不在。

回饋再放大，上述通路綁定指定信用卡付款加碼再賺10%回饋：

📍綁定聯邦信用卡消費最高享10%回饋

📍綁定元大信用卡消費最高享5%回饋

📍綁定王道簽帳卡消費最高享5%回饋

📍綁定玉山unicard消費最高享4.5%回饋

📍綁定LINE BANK快點卡週四消費滿額最高享4%回饋

民眾可依個人習慣綁定信用卡付款，輕鬆累積更多回饋。

多元通路回饋一路暢行

iPASS MONEY APP整合多間大型通路，讓用戶從旅途出發到返家都能享有實質優惠：

📍7-ELEVEN：單筆消費滿120元送 20元優惠券×3張

📍中油／台糖加油站：當月累積加油滿99元送20元優惠券

📍環球購物中心（中和、南港、板橋、新左營、桃園A8/A9/A19、屏東）：消費滿399元送100元優惠券

更多 NOWnews 今日新聞 報導

TPASS通勤月票滿2年 悠遊卡銷售近1300萬張 小資省千元通勤費！

雙11、普發一萬快上車！AFTEE先享後付年末最大 消費送千元補貼

普發現金1萬元今分流登記！「未成年人」要怎麼領 財部1張圖說明