普發一萬別擔心錯過登記 ! 財政部教你補登攻略 這「日」起全面開放

今年普發現金新台幣一萬元預先登記已於今（7）日進入第三天，輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記。 圖 : （台幣示意圖）/ 資料照片

[Newtalk新聞] 今年普發現金新台幣一萬元預先登記已於今（7）日進入第三天，輪到身分證尾數「4、5」的民眾登記。財政部提醒，民眾可透過手機、平板或電腦，於普發現金官網（https://10000.gov.tw）「登記入帳」頁面，備妥身分證或居留證號、金融帳號及健保卡號，依指示完成登記。

今年普發現金領取方式共有五種，包括登記入帳、ATM 領現、郵局領現、直接入帳及造冊發放。其中，登記入帳採分流方式進行，以避免系統過載。前五天分流時程如下：尾數 0、1 為11 月 5 日；尾數 2、3 為 11 月 6 日；尾數 4、5 為 11 月 7 日；尾數 6、7 為 11 月 8 日；尾數 8、9 為 11 月 9 日。

財政部表示，若民眾錯過分流指定日期，不必擔心，11 月 10 日起官網將全面開放登記，不分尾數，只要符合資格即可登記，登記期間將持續至明年 4 月 30 日。

入帳時間方面，11 月 5 日至 10 日完成登記者，款項將於 11 月 11 日 18 時起至 12 日陸續入帳；11 月 11 日至 17 日登記者，將於登記後兩個營業日內入帳；11 月 18 日至明年 4 月30 日登記者，當日 18 時前登記當日入帳，18 時後登記則次日入帳（遇假日順延一營業日）。

財政部提醒，民眾為確保款項順利入帳，可補摺或透過網路銀行、行動銀行查詢。自 11 月 13 日起，民眾也可於官網「登記結果」頁面輸入身分證或居留證號，以及健保卡號查詢進度。若資料錯誤導致登記或入帳失敗，系統將提示原因並開放重新登記，或可改採 ATM 或郵局領現。

財政部強調，登記期間採分流措施是為分散系統流量，確保網站運作順暢，呼籲民眾放心上網登記。

