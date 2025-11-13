普發一萬到手換！iPhone 17 Pro狂降千元、三星旗艦省1.7萬元

記者李鴻典／台北報導

普發一萬元現金陸續入帳，傑昇通信祭出「普發一萬到手換」優惠活動，自11月13日起限時四天，全店手機、平板、耳機全面降價；最熱門的iPhone 17 Pro系列直降2千、三星摺疊旗艦最高現省1.7萬元、還有人氣中階機三星Galaxy A56下殺61折等。

傑昇通信iPhone 17 Pro系列降價2千。

受果粉青睞的iPhone 17 Pro（256GB），傑昇通信空機價直降2,010元，原價逼近4萬元的旗艦機，活動期間用37,890元就能帶回家；購買 iPhone 17 Pro Max（512GB），結帳依定價再給予4%回饋，49,890元晉升頂規果粉。

降價最狂的商務摺疊三星Galaxy Z Fold7（12GB/512GB），原價66,900，傑昇通信門市空機價49,490元，換算下來現賺17,410元；三星Galaxy S25 Ultra（12GB/512GB），現在購機現省13,510元，優惠價34,390元。活動期間購買Galaxy Z系列與S系列旗艦，就送6個月Google AI Pro擴充功能與2TB雲端儲存空間（價值$3,900）。

三星Galaxy Z Fold7現賺1.7萬。

熱門中階機三星Galaxy A56（12GB/256GB）限時61折，空機價10,990元，現省7,000元；華碩Zenfone 11 Ultra有67折的優惠19,990元，購機還享信用卡刷卡6期0利率。

OPPO A5 Pro（8GB/256GB）用5,990元就能帶走；三星Galaxy A36（8GB/256GB）原價14,990元，現在萬元有找，只要9,490元，普發一萬一機搞定。

傑昇通信普發一萬到手換機型。

針對「鳳凰」颱風造成的風災損害，燦坤3C家電發起暖心應援方案，方案1：即日起至11月23日期間，凡家中有受潮、泡水小家電皆可拿到全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可享免費健檢服務；方案2：小家電維修再享指定零件9折起優惠；方案3：冰箱、洗衣機、電視等大型家電則可通過就近燦坤門市即時報修，同時燦坤專業電氣醫生也提供民眾泡水、受潮家電妥善處理等專業諮詢或家電使用問題排解等貼心服務，服務專線0800-095-885。

燦坤持續落實「3A4心」的核心精神，提供全民最即時救災的暖心應援服務，針對風災帶來的致災性降雨、停電斷訊，燦坤站在備戰的最前線，推薦適合家中長期須使用醫療器材的長輩這款居家防災儲電神器PHILIPS 1500W 新世代旗艦級行動儲能電源(原價 56,800元)享限時暖心促銷價45,800元，會員特典期間加碼登錄送市值14,900元的PHILIPS 300W 新世代可攜式快充行動儲能電源。

燦坤推出防災儲電神器PHILIPS 1500W新世代旗艦級行動儲能電源享限時暖心促銷價45,800元。

因應近期潮濕多雨的天氣，燦坤也推薦這款高CP值，適合15坪空間的SHARP 12L高效淨除濕機(原價10,400元)享限時暖心促銷價8,111元，限量400台，除了現省2,289元，還可再申請政府節能補助除濕機退稅最高1,200元，等於可直接省下3,489元。

即日起至11月30日期間，燦坤 Apple 授權維修中心也提供Apple裝置免費健檢服務(限 iPhone、iPad、Mac)，以及全台燦坤門市支援代送Apple受損裝置維修9折優惠（iPhone、iPad、Mac 經檢修後判別為受潮、顯示器或背面玻璃破裂、機身彎曲者），消費者送修前請先確認iCloud已登出、裝置內資料不保留、維修單須詳閱與所有欄位完整親簽，非原廠出廠之零配件請自行卸除，無法保留(如：保護殼、貼紙、保貼)，若因故未符合維修資格，報價後不維修將酌收檢測費-iOS 300元 / Mac 800元；檢測費不列入折扣範圍，最終裝置損壞狀況與維修方式、資格，判定依工程師提供資訊為主，不得與其他折扣、優惠、行銷活動合併使用。

11月30日前燦坤Apple授權維修中心限時推出Apple裝置免費健檢服務與全台燦坤門市支援代送Apple受損裝置維修9折。

