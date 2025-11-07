普發一萬剛開跑！圖文作家曝龍山寺千元收購雙證件號碼

普發現金一萬元登記作業於5日正式開放，許多民眾期待這筆補助。然而，一名網紅作家近日在社群平台揭露，有人在龍山寺前以一千元收購民眾雙證件號碼的可疑行為，引發網友熱議，並警告可能導致嚴重後果。

圖文作家「我在路上碰到藍島」表示，有人在龍山寺前以一千元收購民眾雙證件號碼的可疑行為。（示意圖／中天新聞）

圖文作家「我在路上碰到藍島」在臉書粉專發文表示，普發一萬元已開始登記，而登記過程需要雙證件。他提到：「想到前幾天龍山寺前面，有人花一千買雙證件號，還有一堆人去排隊，會發生什麼事呢？雖然我覺得銀行帳號那邊應該有一點防線啦。」

廣告 廣告

該文章引發網友熱烈討論，多數人指出這種行為背後可能隱藏的詐騙風險。有網友在留言中警告：「有雙證件影本了，數位開戶一下，錢一拿到馬上轉出，花一千賺九千，那些傻子再來怪政府讓詐騙橫行。」另有網友質疑：「為了一千損失一萬的概念？」還有人諷刺地表示：「花一千賺一萬，投資報酬率真高啊」、「這根本說是社會實驗都不為過。」

根據普發一萬元的申請規定，民眾在官方網站申請「登記入帳」時需要提供健保卡號、身分證統一編號或居留證統一證號，以及金融機構帳號。若民眾的雙證件號碼遭到不法分子取得，最後一道防線僅剩銀行的身分驗證機制。

財政部也多次提醒民眾，政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」，且「gov」前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字。政府絕不會透過簡訊或電子郵件通知民眾領錢或登錄，也不會電話要求民眾到ATM或網銀操作轉帳。財政部呼籲民眾提高警覺，避免個資外洩或遭詐騙。若遇可疑網站或訊息，應立即撥打165反詐騙專線尋求協助，共同防範詐騙事件。

延伸閱讀

健保補充保費掀反彈！阿格力逆風：使用者付費很難嗎

補充保費拆彈「瞄準高所得者」 專家：不能放任健保兆元漏洞

冷高壓偏弱！鳳凰颱風可能「高低層分離」 鄭明典曝原因